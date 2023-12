Marie Leterme uit Izegem zingt bij Scala en droomt van het conservatorium: “Het was genieten op de tourbus in Duitsland”

Marie Leterme heeft heel wat dromen en die probeert ze ook waar te maken. Ze maakt deel uit van Scala, het dameskoor onder de leiding van de Kolacny-broers. Volgend jaar hoopt ze te starten aan het Conservatorium in Gent. Ondertussen brengt ze een deel van haar vrije tijd in Art’Iz door, heeft ze een studentenjob en geeft ze zwemles.

Scala werd in 1996 opgericht door de broers Steven en Stijn Kolacny, lang voor Marie Leterme in 2005 het levenslicht zag. Het dameskoor vergaarde naam en faam, zowel bij ons als internationaal. En met Marie Leterme zingt er nu dus ook een Izegemse jongedame mee.

Hoe ben je bij Scala binnen geraakt?

“Op de muziekschool had ik een affiche voor hun auditie zien hangen en ik wou maar al te graag deel uitmaken van het koor. Ik verzamelde mijn moed en schreef me in voor de selectieprocedure. Die bestond uit een zangdemo die je moest insturen, het zingen van opgelegd werk, een audio-opname samen met andere kandidaten en het instuderen van een choreografie. Een paar honderd meisjes deden aan deze auditie mee. Ik was door het dolle heen toen ik geselecteerd werd.”

Wie is Marie Leterme Privé Marie Leterme (18) woont met haar ouders Marc Leterme en Myriam Vermaut en haar zussen Juliette (14) en Margo (19) in de Bellevuestraat. Ze heeft ook nog een oudere pleegbroer, Abdou Cissokho (29), die momenteel aan de slag is als teammanager van RSC Anderlecht. Opleiding De lagere school liep ze aan de Heilig Hartschool, na de Middenschool en het Instituut de Pélichy is ze nu bezig met een vervolmakingsjaar aan Muda in Evergem, een secundaire school in het kunstonderwijs waar ze onder meer muziek en dans volgt. Marie hoopt volgend jaar aan het Conservatorium in Gent te kunnen studeren. Vrije tijd In Art’Iz volgt ze onder meer zang, band en songwriting, speelt piano en viool en maakt deel uit van Jeugdkoor Bosmolens. Naast haar studentenjob bij Bakker Jan geeft ze sporadisch ook nog zwemles.

Je bent dus nu een van de Scala-zangeressen. Wat houdt dat precies in?

“Bij Scala ligt het accent niet op het individu, maar op de groep. Gemiddeld zijn we met 12 tot 16 zangeressen per optreden, maar in totaal zijn we met een honderdtal zangeressen. We brengen meerstemmige arrangementen van gekende pop- en rocknummers, maar daarnaast ook klassieke stukjes en zelfgeschreven nummers van Stijn en Steven. Ikzelf ben sopraan. Om aan een show deel te nemen, meld ik me aan op een site. De broers maken vervolgens de selectie. De repetitie vind elke zaterdag plaats van 9 tot 12.15 uur in Aarschot. Daarvoor moet ik vroeg uit de veren. Om 5.30 uur brengt mijn papa me naar Brugge, waar ik de trein neem. Tijdens de repetities oefenen we de stukken en choreo’s in, maar wevkrijgen ook taallessen om de juiste uitspraak van Duitse, Franse en Engelse liedjes onder de knie te krijgen. Het vergt heel wat van mijn vrije tijd. Ik ben er dagelijks mee bezig, maar ik doe het gewoon super graag.”

De dames komen ook goed overeen, dat bleek tijdens de buitenlandse trip die Marie (rechts naast Stijn Kolacny) mocht ondernemen. Hier zie je de dames die meezongen in Oostende.

Waar trad je al op?

“Met Scalette, het koor van Jong Scala, stond ik vorige kerst meermaals in Bokrijk. Nu ben ik te oud voor deze groep. Met Scala trad ik in België op in Couvin en in het Kursaal van Oostende. Twee weken geleden stond ik voor twee optredens in Parijs en diezelfde week nog, tijdens de Duitse tournee met de tourbus, in Salzwedel en Berlijn.”

Een tourbus: dat klinkt erg rock-’n-roll.

“Het was echt wel genieten. Het is een ware volksverhuizing: vrachtwagens met materiaal, tourbus, crew, muzikanten, zangeressen,… We waren onderweg van donderdag tot en met zondagmiddag. We sliepen ook in de bus, al was dat niet evident. Het is een speciale ervaring en er heerst een goede sfeer onder de meisjes. De twee shows in Parijs deden we in één dag, dus gingen we op en neer. Maar in Duitsland kregen we tijd om Berlijn te bezoeken. Toen kwamen we een affiche van onszelf tegen, daar moesten we toch even om lachen.”

Marie Leterme (derde van links) bij het optreden in Kursaal Oostende.

Is Scala combineerbaar met school?

“Ik volg een zangopleiding en daar hebben ze begrip voor mijn hobby. Volgend jaar zou ik graag gaan studeren aan het Conservatorium, maar daarvoor moet ik nog slagen voor een ingangsexamen. De zangopleiding duurt vijf jaar.”

Maar naast school zijn er nog andere hobby’s en je studentenjob…

“Ik volg nog opleidingen zang, band en songwriting in Art’Iz. Daar word ik begeleid door mensen die hun strepen in de muziekwereld verdiend hebben. Ik ben ook lid van Jeugdkoor Bosmolens, daarmee brachten we eerder dit jaar de musical Alice in Wonderland. Daarnaast heb ik een studentenjob bij Bakker Jan en geef ik af en toe zwemles.”

Je leidt een druk leven. Is er ook nog tijd om uit te gaan?

“Dat lukt wel, af en toe. Ik ga soms naar Gent en blijf daar dan op het kot van een vriendin slapen. Als ik thuis ben, ga ik wel eens uit in Izegem of Roeselare, maar ik moet ook altijd in mijn achterhoofd houden dat ik mijn stem moet sparen. Dat lukt wel.”

Van welke muziek hou je?

“Mijn muzieksmaak is erg breed. Ik was deze zomer nog op Dranouter, maar ik ging ook naar een concert van Harry Styles.”

Wat is je favoriete Scala-song?

“Dat is de bewerking van Creep van Radiohead. Maar ook de andere liedjes vind ik tof, hoor. Ik zing gewoon erg graag. En dat kan ik bij Scala volop doen.”

Heb je geen zenuwen als je voor een publiek moet optreden?

“Dat valt mee. We hadden al zittende concerten, maar onlangs ook een staand publiek. Twee verschillende vibes, maar het is allebei leuk. Als je ons wil zien optreden, kijk dan eens op de website van Scala. Met de Gloaming Tour komen we naar heel wat Vlaamse zalen en binnenkort treden we ook in de buurt op, in Roeselare in De Spil op 17 maart. Een week later, op 24 maart, staan we in het Brugse Concertgebouw. Voor het optreden in Roeselare heb ik me zeker al aangemeld, mijn familie en vrienden kunnen dan ook komen kijken. Hopelijk ben ik erbij.”

