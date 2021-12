Man met autisme charmeert Vlaanderen met stem na aflevering Taboe en start nu crowdfundingactie voor eerste album

Zijn thuisstad Ieper leerde Bart vorig jaar kennen als de ‘coronaheld’, die vrijwillig computers in orde zette. Vlaanderen ontdekt hem nu als de man met autisme, die Philippe Geubels rechtuit zijn gedacht zegt over zijn “irritante” nasale stem. Nu scoort hij met de eigen stem na zijn openhartige verschijning over autisme op de nationale televisie: donderdagavond bracht hij ‘Con Te Partirò’ live in het Joe Christmas House op de Antwerpse Grote Markt en de donaties stromen binnen voor zijn grote droom.

10 uur aan de voordeur, voor onze afspraak met Bart De Wispelaere (37). Stipt! Want “vijf minuten voor de afspraak ben ik al aan het panikeren of ze op tijd zullen zijn”, vertelde Bart aan comedian Philippe Geubels in de recente aflevering van het één-programma Taboe over mensen met autisme. “Als er iets fout loopt, kan heel mijn dag om zeep zijn. Een minuut te laat is dus enorm erg”, klinkt het nog.

“Je bent op tijd”, stelt Bart ons gerust in zijn woning in hartje Ieper. In de leefruimte springen meteen vijf schermen en enkele instrumenten in het oog. Zijn vijfjarig dochtertje Zodra speelt er op een keyboard. “Zij heeft ook autisme, het is erfelijk. Ze leert piano en houdt enorm veel van muziek. Net als ik, al toen ik zo jong was.”

Computers en muziek zijn de twee grote passies van Bart. Dat eerste merkte menig Ieperling bij de uitbraak van de coronacrisis: de geboren Gentenaar, die opgroeide in Leuven en enkele jaren geleden met zijn dochter naar Ieper verhuisde, zette talloze laptops op orde voor kansarmen en leerlingen, die zo thuisonderwijs konden volgen.

Zijn zangtalent, maar ook zijn verleden met pesterijen, vechtpartijen, ongepaste medicatie en verslaving bleven binnenskamers. Tot dit onlangs in de Vlaamse huiskamers te zien en te horen was op één. Vooral Barts versie van Con Te Partirò, in duet met Geubels, bleef hangen.

“Uw stem is vaak moeilijk voor mij. Die is nasaal en dat irriteert na een tijd. Maar daar kan jij niets aan doen.” Geubels kan lachen met Bart, die alles eerlijk zegt, tegen iedereen, zonder nadenken.

“Dat is soms grappig, maar de meeste mensen appreciëren het niet, vandaar mijn beperkte vriendengroep”, bekent Bart, die de opnames voor Taboe omschrijft als de ergste week uit zijn leven. “En dat vertaalde zich in mijn autisme. Ik kreeg dan ook veel reacties van mensen, die niet wisten dat het zo erg was. Ik heb vaak een masker op en dat kost ontzettend veel energie.”

Energie opwekken, doet Bart met muziek: zingen met mensen van over de hele wereld via de app Smule, en lessen zang, piano en gitaar geven. Telkens thuis. Maar donderdagavond stond Bart voor het eerst voor een groot publiek op de Grote Markt van Antwerpen. In het Joe Christmas House mocht hij nogmaals Con Te Partirò zingen, dit keer alleen én live.

“Ik ben blij, omwille van de kansen en de vele lovende reacties”, zei hij achteraf. De plotse kansen wil Bart nu benutten. “Ik start een crowdfundingactie om 7.500 euro op te halen. Dat geld wil ik investeren in kwaliteitsvolle opnames en de verspreiding van mijn eigen nummers, onder meer via een eerste album. Opera en musicals, dat zijn mijn favoriete muzieksmaken.”

Er werd intussen al een tiende van het bedrag opgehaald. “Ik had niet verwacht dat zoveel mensen zo snel zouden doneren. Heb ik het geld nodig? Nee… Wil ik mijn grote droom realiseren? Ja! De stormloop aan reacties maakte mijn zelfvertrouwen groter. Vroeger was ik steeds in stilte bezig met mijn muziek, want het zou toch nooit lukken, dacht ik. Nu wil ik het volop proberen. En dat maakt me enorm gelukkig.” (TP)

Geld doneren kan via link.