Magische kerst met ‘The Magic’ in kasteel Blauwhuis in Izegem

Wie op 25 december een alternatief wil voor een familiefeestje of de kerstkilo’s weg wil dansen, kan voor het eerst terecht op kerstbal The Magic, op het domein van kasteel Blauwhuis in Izegem. Marie Romel van Blue Castle Events slaat voor de organisatie de handen in elkaar met Mathieu Clarysse en Kelly Libaers van zomerbar Azuro in Kortrijk.

Kasteel Blauwhuis is helemaal gerenoveerd en staat ondertussen bekend als een mooie en exclusieve locatie voor allerlei evenementen. Op 25 december komt daar dus met The Magic iets nieuws op de kalender bij, met de bedoeling om er een jaarlijkse afspraak van te maken.

“Ik leerde Mathieu en Kelly kennen toen ik in hun traiteurzaak Pure Taste in Kortrijk langskwam”, vertelt Marie. “Zo leerden ze kasteel Blauwhuis en de mogelijkheden van ons domein kennen en zagen ze meteen potentieel in een samenwerking.”

Mathieu en Kelly zijn in Kortrijk de drijvende krachten achter zomerbar Azuro. “Verder organiseren we ook de populaire oudejaarsfuif Cheers in Kortrijk Xpo”, vertelt Mathieu. “We beschikken dus over de nodige ervaring om zo’n evenement in goede banen te leiden. In Izegem gaan we voor een kerstbal met exclusief karakter, waarbij gasten in galakledij komen feesten. We palmen het koetshuis in, dat een fantastisch uitzicht biedt op het feeëriek verlicht kasteel. Als het evenement groeit en we wat naamsbekendheid hebben opgebouwd, zouden we op termijn een deel in het kasteel zelf laten plaatsvinden, maar dat is nog toekomstmuziek. Nu kiezen we voor het koetshuis, dat we in een gezellige eindejaarsfeer zullen inrichten. Met Robert Abigail en Dennis Cartier hebben we alvast twee top-deejay’s gestrikt. Binnenkort voegen we daar nog een bekende naam aan toe.”

Vroege vogels

Komen feesten kan in verschillende formules. De prijs voor enkel een toegangsticket hangt af van hoe vlug je het koopt. Hoe vroeger, hoe goedkoper: 26 euro voor een early bird-ticket, 32 euro voor een regular bird en 36 euro voor een late bird. “Er is ook de vipformule, waarbij we gratis tapas en een all-in formule voor fris en sterk (geen flessen) hanteren”, zegt Mathieu. “Daarbij krijg je een eigen tafel. Voor dames kost dat 130 euro en voor heren 140.”