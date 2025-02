Madeline Roose op het podium van ‘Lift You Up’

Vrijdag 7 februari staat de Ruddervoordse Madeline Roose (20) op het podium van het VTM-programma ‘Lift You Up’. “Het is een toffe kans, waardoor ik opnieuw heel wat nieuwe mensen leer kennen”, vertelt Madeline.

Madeline Roose trad tot nu toe meestal op in duo, maar is als straatmuzikante in Gent begonnen. Als Lilies & Rose stond ze op het podium van het Cactusfestival in Brugge en de Parkies-concerten. Momenteel vormt ze het duo Claris & Rose met Clarisse Dejonckheere. Ook in Oostkamp kreeg Madeline een podium om haar liedjes te brengen onder meer bij de opening van de vernieuwde theaterzaal en op het evenement You Make The Summer. Madeline is al van jongs af bezig met muziek. Ze speelt viool, accordeon, piano en gitaar. Die laatste twee instrumenten leerde ze bespelen door haar papa, die al 47 jaar met muziek bezig is. Ze studeert psychologie aan de UGent, maar de muziek trekt haar nog meer aan.

Op de vraag wat ze wil bereiken met haar muziek antwoordt Madeline: “Goh, om maar eens met een positieve noot te beginnen: de coronalockdown was destijds voor veel mensen een drama, maar jongeren die al met sociale media zoals Instagram en TikTok vertrouwd waren, konden mekaar online opzoeken en leren kennen en onderling muziek en ideeën uitwisselen. Zo is mijn eerste duo ontstaan.”

Van een professionele carrière droomt ze nog niet meteen, maar je weet maar nooit. “Zo zijn Ed Sheeran en Sam Bettens (K’s Choice) echt wel ontdekt toen ze op straat musiceerden, dus never say never. Maar we doen het vooral voor het immense muziekplezier dat we eraan beleven”, gaat Madeline voort.

Weinig verwachtingen

Het Lift You Up-verhaal begon voor Madeline met een berichtje dat ze zag waarop ze reageerde en zich inschreef. “Ik ben met weinig verwachtingen in deze wedstrijd gestapt. Het is natuurlijk een toffe nieuwe kans die ik hierdoor krijg. Door mijn deelname leer ik ook veel nieuwe mensen kennen en doe ik meteen een pak ervaring op. Ik hoop natuurlijk dat ik kan doorgaan naar de volgende ronde”, besluit Madeline.

Het muziekprogramma ‘Lift You Up’ is te zien op vrijdag 7 februari om 20.40 uur op VTM.