LunAcoustic speelt nieuwe single voor het eerst live op Reveil in Diksmuide

LunAcoustic brengt met ‘Omdaj mie nie vergit’ een nieuwe single uit. Nancy Neut en Dirk Derdaele uit Gijverinkhove spelen het nummer op 1 november voor het eerst live tijdens Reveil in Diksmuide. Binnenkort volgt nog meer nieuw werk.

Het nummer Omdaj mie nie vergit gaat over iets waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt: een dierbare verliezen. “De vraag om op 1 november op Reveil in Diksmuide te spelen, was het vonkje om het nummer te maken”, zeggen Nancy Neut en Dirk Derdaele. “De tekst kwam vanzelf en ook de muziek liet zich snel schrijven. Dat is meestal een teken dat zo’n nummer ergens klaarzit en wacht op de juiste gebeurtenis om naar boven te komen.”

Troosten over dood heen

“We schreven de tekst uit het standpunt van de overledene”, zegt het muzikale duo. “Hij of zij spreekt je als het ware toe. We vonden dat een boeiend uitgangspunt. Wat als je dierbare je kon troosten over de dood heen? Wij hebben zelf ook mensen verloren. Zo’n lied kan troost bieden, voor anderen maar ook voor onszelf.”

Muziekliefhebbers mogen binnenkort trouwens nog meer nieuw werk van LunAcoustic verwachten. “Er zijn meerdere liedjes klaar om op te nemen”, besluiten Nancy en Dirk. “Het plan is om een nieuw album te maken, want ons debuutalbum dateert al van 2016.”

Reveil is gratis en vindt plaats op dinsdag 1 november vanaf 17 uur op de stedelijke begraafplaats langs de Woumenweg in Diksmuide. LunAcoustic luistert het gebeuren muzikaal op, maar er zullen ook lokale poëzietalenten gedichten voordragen wat tot een sfeervol herdenkingsmoment moet leiden.

Vanaf 1 november is Omdaj mie nie vergit ook te beluisteren, te streamen en te kopen via Spotify, Deezer en Apple Music. Meer info:www.lunacoustic.be.