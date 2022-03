Lukas ‘Luke’ Beghein (28) wint online rapbattle na spannende finale

In de online voting kwam hij net één publieksstem tekort, maar hij kreeg uiteindelijk wel beide juryleden achter zich. Zo mag rapper Lukas ‘Luke’ Beghein zich een jaar lang ‘De Bestn vant Westn’ noemen. “Dit is een overwinning voor onze hele Bour Gondi-crew, die dankzij mijn deelname aan de battle een nieuwe adem vond.”

Lukas Beghein (28) woont en werkt tegenwoordig in Ledeberg, maar groeide op in Klerken. Al sinds zijn prille tienerjaren is hij verslingerd aan hiphop. “Aanvankelijk danste ik en later schreef ik artikels voor een hiphopblog”, begint hij.

“Sinds een vijftal jaren rap ik als ‘Luke’; een bijnaam die ik eerder al van mijn vrienden kreeg. In 2017 dropte ik met mijn crewleden van Bour Gondi mijn eerste cypher (een freestyle rapsessie, red.) in de populaire Facebookgroep ‘Westvlamsche hiphop’, die meer dan 5.000 leden telt.”

Zonder verwachtingen

Op datzelfde platform vond de voorbije weken de tweede online editie van de rapbattle ‘De Bestn vant Westn’ plaats, na zes eerdere live-edities. “Na elke loting krijg je enkele dagen de tijd om een nummer op te nemen, waarin je de tegenstander verbaal knock-out moet proberen te slaan”, legt Lukas uit.

“Ik nam ook al deel aan de vorige online editie, maar toen strandde ik in de kwartfinale tegen de uiteindelijke winnaar, MC Rizz. Nu schreef ik mij in zonder veel verwachtingen en stootte ik na drie rondes door tot in de finale, tegen Braxn uit Nieuwpoort.”

Originele metaforen

“Beats kreeg ik telkens aangeleverd door onze producer MO’BODHI, waarna ik de bars en punchlines bedacht en Smirry zich na de opnames ontfermde over de mixing. Vooral naar de finale toe staken we daar best wel veel tijd in, want toen vroeg ik ook nog feedback aan de overige crewleden: TooNe, Joshimitsu en BERG.”

“Zo was ik eens een hele zondagnamiddag aan het schrijven, of was ik tot 2 uur ’s nachts mijn rhymes aan het verfijnen. Punten scoor je bijvoorbeeld door originele metaforen te gebruiken, grappige samples in je nummer te verwerken of op meerdere lettergrepen te rijmen.”

Erkenning

“De finale was keihard”, blikt hij terug. “Razend spannend ook, want na een nek-aan-nekrace kreeg Braxn uiteindelijk 1.165 stemmen achter zijn naam en ik precies één minder. De twee juryleden – de finalisten van de vorige online editie – kozen echter allebei voor mij en zo kwamen de beker en de taart zaterdagavond alsnog mijn kant uit.”

“Dit is een erkenning voor het werk van de voorbije jaren en een bevestiging dat ik mijn plaats in de West-Vlaamse rapscene verdien. Ik heb bij het vieren al uit de beker gedronken, maar het prijzengeld heb ik nog niet verbrast. Dat spaar ik voor een etentje met de Bour Gondi-crew.”

Westvlammers

Die was door corona en enkele onenigheden wat stilgevallen, maar werd door Luke zijn deelname aan de battle nieuw leven ingeblazen. “Zo vonden we elkaar opnieuw en dat is op zich ook een overwinning”, stelt hij.

“Als primeur kan ik meegeven dat TooNe en ik binnenkort naar buiten treden met het nieuwe project Westvlammers. We schreven al enkele nummers, maar we moeten die nog opnemen en dan willen we nog werk maken van videoclips en optredens. Wie weet volgen er door mijn titel nog meer samenwerkingen of andere kansen”, aldus Lukas.

Stemmen

Tot slot nog een shout-out? “Eerst en vooral wil ik graag mijn verloofde Ariane bedanken om mij dag in dag uit te steunen. Daarnaast wil ik de organisatoren van Phatmark bedanken om de scene ook in tijden zonder liveshows levendig te houden, en alle andere mc’s voor hun deelname aan de battle.”

“Shout-out ook naar iedereen om de nummers aandachtig te checken, te reageren en te stemmen. Blijf de ‘Westvlamsche hiphop’-Facebookgroep en de maandelijkse cyphers vooral volgen!”