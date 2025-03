Lukas Devos alias DJ MrFOX staat op podium met idolen dankzij Droomfabriek: “Ik had tranen in mijn ogen van geluk”

Voor velen blijft het een droom, maar voor Lukas Devos (17), alias DJ MrFOX, uit Lichtervelde werd het werkelijkheid: samen met zijn idolen Average Rob en Omdat Het Kan op het podium staan. Dankzij de Droomfabriek kreeg hij de kans om samen met hen op het tweelingenfeest in Leuven te draaien.

Lukas ontdekte zijn passie voor dj’en op 14-jarige leeftijd. “Vroeger had ik op school een maat die DJ was. We hebben dan samen gedraaid en geleidelijk aan ben ik dan zelfstandig begonnen als DJ”, vertelt Lukas enthousiast. Ondertussen treedt Lukas op onder de naam DJ MrFOX en draait hij muziek van de jaren negentig tot nu. Ook meezingers zitten in zijn sets, want die zorgen voor extra sfeer. “Ik word vaak gevraagd om te draaien op fuiven van jeugdbewegingen. Ik heb ook gedraaid op de New Year’s Eve Party in Torhout. Bij TopRadio in Gent ben ik ook al twee keer langsgegaan om te draaien”, vertelt Lukas.

De droom

“Mijn droom was om met Omdat Het Kan en Average Rob op het podium te staan. Die twee zijn echt mijn idolen. Ik volg Omdat Het Kan al sinds 2018 en vind dat Average Rob fantastisch omgaat met het publiek. Hij weet goed hoe het publiek op te hypen”, vertelt Lukas.

Hij had er zelf geen idee van dat zijn droom was ingestuurd naar de Droomfabriek. Zijn moeder had zijn droom vorig jaar ingestuurd. Het was dan ook een totale verrassing toen het productieteam van de Droomfabriek hem belde. “Ik werd woensdag last minute gebeld. Vrijdag was ik dan in de studio om al eens te repeteren”, vertelt Lukas. De Droomfabriek wordt iedere zaterdag live-uitgezonden op VRT1. “Voor mij was het de eerste keer dat ik live op televisie kwam, dus dat was wel spannend. Ik had ook wel een beetje stress, maar dat was snel over want iedereen van de crew was heel vriendelijk. Dat was wel geruststellend”, vertelt Lukas.

Grote fuif

De droom van Lukas ging zaterdag 15 maart in vervulling. Net als de droom van Mirte en Febe, een tweeling die droomde van een tweelingfeest, een grote fuif exclusief voor tweelingen. De ingrediënten voor een geslaagd feest zijn veel feestvierders, verlichting in alle kleuren en goede muziek. Voor die goede muziek werd Lukas ingeschakeld. Hij draaide een set met Omdat Het Kan en Average Rob op het tweelingenfeest. “Het productieteam zag dus eigenlijk de kans om zowel mijn droom als die van de tweeling te vervullen”, vertelt Lukas.

In die aflevering is te zien hoe Average Rob en Lukas met een boot naar het feest varen. Terwijl ze varen deelt Lukas hoe hij ‘On met la patate’, het bekende lied van Average Rob en Omdat Het Kan gemixt heeft. Average Rob deelt ook zijn beste tips om het publiek warm te krijgen. In een snel tempo vaart de boot richting de feestzaal. Via een open raam maken Average Rob en Lukas een bijzondere intrede. Tussen het gejuich door vinden de drie de weg naar de draaitafel. “Het gevoel dat door mij heen ging was ongeloof. Ik was echt gelukkig”, zegt Lukas. Hij kreeg niet enkel de kans om met Average Rob en Omdat Het Kan op het podium te staan, maar hij mocht ook de de nummers van Omdat Het Kan draaien. In de aflevering is te zien hoe de drie dj’s een feestje bouwen en voor ambiance zorgen.

Tomorrowland

“Ik had gehoord dat Omdat Het Kan echt onder de indruk was van mij. Achteraf heeft hij ook nog een berichtje gestuurd”, zegt Lukas. “Van deze ervaring heb ik geleerd om altijd mezelf te zijn. Ik heb ook geleerd om altijd door te zetten, ook als het moeilijk is. De carrière van Omdat Het Kan en Average Rob was ook niet vanaf het begin een succes”, zegt Lukas.

Nu zijn droom in vervulling gegaan is, droomt DJ MrFOX ervan om zich aan te sluiten bij een booking agency. Ook droomt hij ervan om in de toekomst sets te draaien op zowel lokale festivals als grotere festivals. “Ik zou wel graag spelen op lokale festivals zoals Land of Love in Torhout”, vertelt hij. Lukas is ambitieus en droomt ervan om ooit een set te spelen op Tomorrowland, een van de grootste en meest iconische muziekfestivals ter wereld. “Dan zou ik toch wel een traantje wegpinken”, zegt Lukas.