Luigi Colzato, alias Lowie Coolsaet (28), te zien in Boegie Woegie Menen: “Muziek werkt als therapie”

In het dagelijkse leven is hij Lowie Coolsaet, maar vanaf hij een podium betreedt, neemt z’n alter ego Luigi Colzato het over. Op vrijdag 24 november kan je hem live aan het werk zien in het kunst- en cultuurhuis Boegie Woegie te Menen. Op 9 december staat hij in de finale van de wedstrijd Soundtrack, die doorgaat in Brugge.

“Z’n eigen therapeut spelend, geeft Luigi Colzato dansbenen aan z’n problemen. 808’s, Hammondorgel, een jongeman met Kanye-confidence doch de stem van Johan Museeuw, dat belooft.”

Het kan wel tellen als inleidend tekstje op de site van VI.BE, het Belgische steunpunt voor artiest en muzieksector, dat de wedstrijd ‘Soundtrack’ dit jaar al voor de derde keer organiseert. Wie kan er in godsnaam achter deze mysterieuze mix van Kanye West en Johan Museeuw zitten? Dat is Lowie Coolsaet, een 28-jarige vader, woonachtig te Gullegem, halftime leerkracht Nederlands in het Sint-Aloysiuscollege van Menen, halftime café-uitbater/curator van BarBroos in Gent en vooral: het brein achter Luigi Colzato.

“Luigi Colzato en Lowie Coolsaet zijn zeker niet gelijk te stellen”, opent Coolsaet. “Ik beschouw hem als een alter ego, met heel andere karaktertrekken, vandaar ook de uitleg die ik gaf bij VI.BE. Ik zie muziek dan ook als m’n therapie. Ik ben leerkracht en werk in een café. Voordien was ik trouwens even bezig in de journalistiek. Dat zijn heel sociale jobs en soms moet ik er even tussenuit. Als de sociale batterij op is, dan maak ik muziek. Zo is het project ook een beetje ontstaan. Luigi Colzato is dus voor mij een beetje therapie.”

Wenen op de dansvloer

“De muziek zelf valt eigenlijk niet in een genre te plaatsen. Zelf omschrijf ik het als ‘Wenen op de dansvloer’. De verwijzing naar Kanye (West, red.) is veelvoudig. De ‘Kanye-confidence’ heeft Luigi Colzato ook en dat straalt hij uit op het podium. Het benadert zeker het arrogante, net zoals Kanye West weleens heeft. West is, los van de controverse de laatste tijd, een muzikaal genie en heeft op z’n eentje een revolutie ontketent in 3 à 4 verschillende genres. Hij gebruikte trouwens voor het album ‘808s & Heartbreak’ enkel de drumcomputer genaamd ‘808’, wat Luigi Colzato ook vaak gebruikt tijdens z’n optredens.”

Orgelgeluiden, verschillende digitale sounds en autotune behoren ook tot het repertoire van Coolsaet. Hoe zou Colsato klinken zonder die autotune? Zoals Johan Museeuw blijkbaar. “De verwijzing naar Johan Museeuw is eigenlijk simpel. Zonder autotune zijn onze stemmen gelijkaardig. Dat is wat zelfrelativering, iets wat ook heel belangrijk is. Als je niet kan lachen met jezelf, waar sta je dan uiteindelijk? Johan Museeuw was een goeie coureur, maar geen goeie zanger (lacht).”

Curator

Luigi Colzato is trouwens een van de 46 finalisten voor de muziekwedstrijd Soundtrack van VI.BE. Elk van de 46 finalisten krijgt een repetitie en professionele coaching voor hun finaleshow. En vooral: de 18 meest beloftevolle artiesten krijgen een jaar lang exposure, speelkansen en top level coaching op maat om op eigen snelheid te kunnen groeien als artiest. Meskerem Mees, BLUAI en Meltheads zijn enkele van de voorgaande winnaars.

“Ik ben natuurlijk blij dat ik bij de finalisten zit, maar zal me niet uitspreken over m’n kansen. Statistisch gezien heb ik 37,5 % kans om te winnen (lacht). Voor mij is het niet met winnen of verliezen. Het is sowieso een unieke ervaring als beginnende artiest. Bovendien zijn er veel factoren, zoals de loting, waar je niet over te kiezen hebt”, legt Luigi Colzato uit.

Coolsaet is zelf curator in BarBroos te Gent. “Ik startte BarBroos enkele jaren geleden op en nu heeft mijn broer het roer overgenomen. Ik ben er zelf wel nog actief mee bezig, vooral met het regelen van de optredens die we er doen. Ik doe twee dagen per week open en ben dus veel bezig achter de schermen. Het is onze bedoeling om de bands van morgen op het podium te krijgen in BarBroos. Ik heb ook veel inspiratie kunnen halen uit de lijst met medefinalisten voor Soundtrack”, rondt Coolsaet af.

Wil je Luigi Colzato live aan het werk zien? Kom dan op vrijdag 24 november om 20 uur naar Boegie Woegie kunst- en cultuurhuis voor het gratis evenement. Sad Boys Club treedt er ook op.