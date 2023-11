Ludwig Delecluyse 55 jaar bij koninklijke fanfare De Zwaan

Naar aanleiding van de Ceciliafeesten bij de koninklijke fanfare Sint-Cecilia De Zwaan werden heel wat leden gedecoreerd. Bij de majorettes kregen vijf dames een decoratie. Marieke Gunst en Lore Tytgat zijn 20 jaar majorette. In het trommelkorps waren er dat 13, waarbij Vera Vallaeys al 45 jaar trommelt bij De Zwaan. 18 decoraties werden uitgedeeld bij de muzikanten, waarvan één voor Ludwig Delecluyse die intussen 55 jaar lid is van De Zwaan. Voor 50 jaar muzikant werden Geert Debeuf, Paul Tygat, Luc Haeghebaert, Karlo Vandewalle en Dirck Demeyer gedecoreerd. Stefaan Raes was hierbij aanwezig namens VLAMO (Vlaamse muziekorganisatie). (JW)