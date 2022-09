Ludo Leper doet mee aan kampioenschap orgeldraaien: “Ik ga om te winnen, maar ook voor de ambiance”

Op zaterdag 17 september neemt Ludo Leper uit de Beverenstraat deel aan het Belgisch kampioenschap orgeldraaien in Geraardsbergen. Het was de 97-jarige Harry Cogge uit Alveringem die Ludo recent dit charmante muziekinstrument heeft leren kennen.

“Mijn toevallige ontmoeting met de grote Harry Cogge vorig jaar heeft inderdaad een nieuwe passie toegevoegd aan mijn leven”, vertelt Ludo Leper (62) uit Leisele. “Op zijn 97ste is Harry – ooit componist, orkestleider, arrangeur en maker van draaiorgelboeken – nog steeds een fenomeen. Elke vezel van zijn lijf ademt nog muziek. In zijn woning aan de Schooldreef in Alveringem liet hij me zijn twee accordeons en draaiorgel zien en mijn interesse was gewekt. ‘Denk je dat een man van 62 en een totale leek op vlak van muziekonderwijs nog een instrument kan aanleren’, stelde ik Harry de vraag. ‘Ludo, ik ga jou dat leren’, antwoordde Harry.”

Tweedehands

“Ik kocht een tweedehands accordeon en sindsdien zit ik elke woensdag- en zaterdagnamiddag bij Harry in de les. Accordeonspelen is niet gemakkelijk, maar het begint te gaan. De leraar ziet me positief evolueren”, glimlacht Ludo.

Ook de toeschouwers mogen een deuntje spelen

“Op een dag vroeg ik of ik een stukje op Harry’s draaiorgel mocht spelen”, gaat Ludo verder. “Je moet gevoel voor snelheid en ritme hebben, maar voor de rest is het een pak gemakkelijker dan accordeon. De voornaamste handelingen zijn het orgelboekje inbrengen en aan de wrange draaien. Waarom ik zo geboeid ben door zo’n orgeltje? Het brengt ambiance en amusement. Een half jaar geleden kon ik een mooi exemplaar op de kop tikken en op 3 juli heeft het zijn eerste publieke optreden gemaakt tijdens de opening van de gerestaureerde Stalijzermolen. We waren ook aanwezig op de Schrevepromenade en in het Izenbergse openluchtmuseum. De Leiselse proevertjesmarkt en het schoolfeest in Bulskamp rond het thema van de kermis staan nog op de agenda.”

Interactie

“Ik bespeel zelf het orgel, maar nodig ook de toeschouwers uit om een deuntje te spelen. Zeker voor kinderen, maar ook voor volwassenen is dat een leuk moment. Uiteraard zie ik uit naar mijn deelname aan het kampioenschap op 17 september. Mijn orgel is een 18 toetsenorgel, het lichtste dat er bestaat. Alle andere deelnemers komen met 36 toetsenorgels. Er zijn verschillende prijzen waarbij de jury oordeelt op esthetiek en mechaniek, repertoire, voorkomen van de orgelspeler en interactie met het publiek. Ik ga om te winnen, maar even veel voor de ambiance”, geeft Ludo nog mee.