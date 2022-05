Lucas Desmet (15) is Vlaams kampioen bij de houtblazers

Vlamo of de Vlaamse amateur muziek organisatie organiseert wedstrijden voor orkesten, brassbands maar ook Virtuoso waar je individueel of als ensemble kunt aan deelnemen. De vijftienjarige Lucas Desmet, geboren en getogen Moorselenaar, kaapte de eerste prijs bij de houtblazers en werd zo kampioen in de afdeling Uitmuntendheid.

Mama Daisy VAnhollebeke ademde de muziek thuis. “Mijn pa was een muziekliefhebber, elke dag lag er klassieke muziek op. Natuurlijk werkte dat inspirerend. Ik haalde mijn eerste prijs notenleer. Nu leid ik het koor, speel ik orgel in de kerk en geef enkele uren notenleer aan de academie.” Lucas kreeg de muziek misschien wel met de paplepel mee. “Waarom ik koos voor de saxofoon? In de derde kleuterklas had ik zo’n plastieken saxofoon en toen al zei ik: “Dat wil ik later spelen.” Nu volg ik les bij Veerle Vandenbroucke, speel ik samen ‘Ensemble’ met het saxofoonkwartet, ben ik lid van de jeugdharmonie en van de harmonie Concordia, hier in Moorsele”.

De wedstrijd verloopt eerst per provincie. In de categorie houtblazers nemen dwarsfluiten en fagotten het op tegen hobo’s en dus ook saxofoons. Lucas werd kampioen in West-Vlaanderen en mocht het samen met de nummer twee opnemen tegen de andere provinciale kampioenen. “Die wedstrijd vond plaats in de Singel. We liepen er bijna verloren. Ik speelde ‘Ballade en terre rouge’ van Alain Crepin, een Belgisch componist, best een moeilijk stuk.” Vertelt Lucas, nog duidelijk enthousiast.

Felicitaties van de jury

Waarom hij deelneemt aan wedstrijden? “Ik doe mee om mezelf uit te dagen. Je krijgt tips om beter te worden, en samen met juf Veerle werken we daar dan aan.” En dat blijkt te werken. Lucas kreeg felicitaties van de jury. “Ik kijk wel op naar juf Veerle. Zij geeft me wel al van in het begin moeilijke stukken, en tijdens de vakantie een heel pak huiswerk mee. Nog beter worden is de uitdaging. Lucas zal twee saxofoonkampen volgen, een in de kunstharmonie in Brussel met een masterclass door Arno Bornkamp. Die wordt de beste saxofonist in Europa genoemd. En het CeDel-kamp in Hasselt” vult mama Daisy aan. “Vroeger zwom ik graag maar dat lukt nu niet meer. Ik ga graag fietsen met opa, en speel soms darts, maar ik speel graag saxofoon. Ik kan me daar in uitleven en dan gaat het oefenen ook makkelijker.” Begin dit jaar speelde Lucas zijn favoriete stuk ‘Sax in de City’ als solist samen met het strijkorkest in het Lemmensinstituut. Alweer een boeiende ervaring. De introductie van Fred Brouwers was hilarisch: “Dames en heren, en nu Sax in de City, met een a”. Het Belgisch kampioenschap staat gepland op 22 mei, net op de verjaardag van de opa van Lucas. Een voorteken? (HV)