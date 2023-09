Lucas (18) wint dj-contest en is openingsact voor Student Welcome Kortrijk: “Fantastisch als iedereen uit zijn dak gaat”

Lucas Verbrugge (18) uit Gullegem nam het vorige week donderdag op tegen drie andere finalisten in Café 56. De dj-contest bepaalde wie Student Welcome, een welkomstfeest voor alle studenten in Kortrijk, mag openen. “Ik had het niet verwacht. De anderen hebben ook een zeer goede set gedraaid.”

Jaarlijks organiseert Kortrijk Studentenstad, een samenwerking tussen Stad Kortrijk, VIVES, KU Leuven Kulak, Howest en UGent Campus Kortrijk, een spetterend welkomstfeest voor alle studenten in Kortrijk. Ook deze editie gaat door op het Nelson Mandelaplein waar opnieuw heel wat topmuzikanten langskomen waaronder Gestapo Knallmuzik en Yves Deruyter. Beginnende dj Lucas ‘THE bridge’ Verbrugge won ‘DJ-Contest Student Welcome’ en wordt de openingsact.

Autodidact

Tijdens de paasvakantie van 2020, toen Lucas in het derde middelbaar zat, kocht hij een kleine mixer en begon wat te experimenteren met muziek. Hij volgde eerder al vier jaar muziekacademie in Kortrijk en Wevelgem. “Ik heb het op mezelf geleerd en via YouTube. Het dj-zijn moest ik echter even on hold zetten. Ik was toen ook lid van zwemclub KZK Spurs en kon de twee niet combineren, maar ik voelde dat muziek ontbrak in mijn leven.”

“Mijn officieel logo heb ik nog maar sinds vorige week”

Op aanraden van vriend Jonas Nuttin deed Lucas in 2021 mee aan de dj-contest van Café 56 om hun resident dj te worden. “Ik was de jongste deelnemer met de minste ervaring en draaide toen een set voor het eerst voor publiek. Ik had niet gedacht dat ik toch in de halve finale zou eindigen. Sindsdien begon ik meer te oefenen en werd onder meer als ‘THE bridge’ geboekt voor de Skalulfeesten in Lendelede. Mijn officieel logo heb ik nog maar sinds vorige week.”

“Hopelijk opent het nieuwe deuren want ik vind het fantastisch om mensen uit hun dak te zien gaan op mijn muziek”

Lucas beschouwt zichzelf als een allround dj. Soms wat commerciëler, maar met zijn eigen stijl waarin hij een Tomorrowlandsfeer verwerkt. “Ik kijk op naar Martin Garrix, hij komt altijd voor in mijn set. Hij maakt heel goede muziek met fantastische shows. Dat is de ambitie”, lacht Lucas. “Ik kijk enorm naar uit Student Welcome. Ik open de line-up om 20.30 uur en draai tot 21.30 uur. Het is alvast een mooie om aan mijn portfolio toe te voegen. Hopelijk opent het nieuwe deuren want ik vind het fantastisch om mensen uit hun dak te zien gaan op mijn muziek.”