Loverman : laatste ontbrekende naam op de affiche van het Cactusfestival in Brugge

Met de toevoeging van Loverman aan zijn programma, is de affiche van het Cactusfestival deze zomer in het Brugse Minnewaterpark compleet. Het wordt een jubileumeditie: het festival mag veertig kaarsjes uitblazen.

Op 7, 8 en 9 juli is het Cactusfestival aan zijn veertigste editie toe. Het festival start op vrijdag in ware party mood met concerten van onder andere Goldband, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Goose en Arsenal. Op zaterdag en zondag komen daar klinkende namen bij als The Libertines, Tamino, Róisín Murphy, The Vaccines, Madrugada, Kurt Vile & The Violators, Kim Gordon en Merol.

Singer-songwriter

Met bands als Aili, Tsar B, Slow Crush en Shame zet Cactusfestival ook bewust in op nieuw, aankomend talent uit binnen- en buitenland. Nu voegt de organisatie ook Loverman aan dit lijstje toe. De eigenzinnige singer-songwriter, het alter ego van James de Graef die eerder al z’n sporen verdiende bij de band SHHT, opent het festival op zaterdag 8 juli in stijl én vol emotie. Hiermee is het programma van deze jubileumeditie van het festival compleet.

In de clip van debuutsingle ‘Into The Night’ waart Loverman rond als een hedendaagse Nosferatu. Donker en beangstigend, maar als je dichter kijkt, zelf ook bevreesd en fragiel. De video voedt het enigma rond de mysterieuze singer-songwriter.

Diepe bariton

Met zijn klassieke, late night sound die neigt naar Leonard Cohen, Nick Drake, Tindersticks en Timber Timbre beweegt Loverman zich los van trends, tijd en ruimte. Zijn diepe bariton voel je tot in je botten, terwijl Loverman zichzelf met dreigend zacht gitaarspel begeleidt. Songs over de emotionele wervelwinden die rondwaren in een eeuwig tollend universum, gebracht door een dark folk balladeer die je met de eerste noot bij het nekvel grijpt.

