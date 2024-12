Louis Flion & FabioW zakken voor videoclip ‘Langzaufen’ af naar indoorskipiste Ice Mountian in Komen

FabioW en Louis Flion zakten voor de videoclip van hun nieuwe single af naar een verre uithoek van West-Vlaanderen: Ice Mountain Adventure Park in Komen. De ijskoude indoorskipiste en het warme chalet restaurant was voor de Deurnse TikTokcowboy en Zedelgemse feestartiest hét ideale decor om zich onder te dompelen in de après-skisfeer en een bijpassende video op te nemen. Die verspreiden ze nu ook volop op hun sociale media.

Louis Flion uit Zedelgem, dé feestartiest bij uitstek en rapper FabioW zakten voor de opname van hun nieuwe single ‘Langzaufen’ af naar de indoorskipiste Ice Mountain in Komen. Enkele maanden geleden dook het duo samen in de studio. “We hebben elkaar op hetzelfde moment ontdekt en Louis zijn songs klonken best leuk”, vertelt de cowboy uit Deurne. “Ik vind het leuk om breder te denken dan mijn muziekgenre van ambiance. Ondanks dat FabioW uit een andere wereld komt, werkt het resultaat echt”, vult de 26-jarige feestartiest aan.

Een week later was de hit geschreven en opgenomen. Ondertussen werd de single al bijna 200.000 keer gestreamd op Spotify. Volgens het duo maakt hun lied kans om dé carnavalshit van 2025 te worden. (Lees verder onder de video)



Dansen in de sneeuw

Op maandag 19 augustus stond het duo al op de ijskoude indoorskipiste in Komen. Met wat achtergrondzangeressen leven ze zich volop uit in de sneeuw. Maar ook in de cafetaria bouwen ze voor de camera’s een stevig après-skifeestje. Zoals het een echte Tiktokker beaamt nam FabioW ook nog de tijd om wat video’s te maken tussen de rijen skibotten.