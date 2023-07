Longstreet beats zorgen voor sfeer in Langestraat

Tijdens de acht woensdagen deze zomer zijn deejays actief in de Langestraat. Telkens een ander café, bar of club zorgt voor de animatie.

“Oostende heeft een rijk uitgaansleven en met het stadsbestuur zetten we hard in op een positieve beleving daarvan. We hielden bij de start van het seizoen de Summer Kick Off en we zetten de positieve vibe de hele zomer verder met deejay-avonden op woensdag”, zegt schepen van Samenleven Maxim Donck (N-VA). “We werken daarvoor samen met de uitbaters. Er zijn optredens op een mobiel podium ter hoogte van de deelnemende zaken. Zo komen alle plaatsen in de Langestraat aan bod.”

Bij uitbaters van bars en bistro’s is lof te horen over het initiatief. Bart Boelens (Lafayette) : “Het is niet op de traditionele vrijdagavond, maar op woensdagen, waardoor we extra volk kunnen lokken. De formule is ook goed ,waarbij elke zaak eens voor een deejay zorgt. Door de medewerking van de stad komen de vergunningen ook snel in orde.”

Kalender

Er waren al Longstreet Beats op 12 en 19 juli. Er zijn nog optredens aan de Brazza, Bistrot en Rhumerie (DJ Dax en DJ Empire op 26 juli), Sous-Sol (DJ Denie op 2 augustus), Brazza, Bistrot en Rhumerie (DJ Discoflix op 9 augustus), Copador (DJ Jonasty op 16 augustus), Twilight (DJ Passe op 23 augustus) en Hemingway en Number Six (DJ French & Toast op 30 augustus). De optredens zijn er telkens van 19 tot 23 uur.