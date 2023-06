Lokale talent The Elevator Jazz Combo zorgt voor muzikaal plezier in Het Mysterie

Poperingenaar Marc Dewilde en Lut Pelgrims van volksspelencafé Het Mysterie slaan al enkele jaren de handen in elkaar om optredens op poten te zetten. Op vrijdag 23 juni geven ze om 20 uur het podium aan lokaal talent met The Elevator Jazz Combo.

“Het Mysterie is niet voor één gat te vangen als het komt op muziekkeuzes in hun concerten. Ook deze keer kiezen we voor een lokale band en gaan we de jazztoer op met The Elevator Jazz Combo”, zegt Marc Dewilde.

“Met een gezonde dosis zelfrelativering knipoogt de naam van dit jazzkwartet uit de Westhoek naar de muziek die je soms hoort in een lift. Maar laat het dan wel een lift zijn tussen een fancy hotellobby en de rokerige bar in de kelder, want de sfeer die ze met hun greep uit de klassieke jazz standards brengen, houdt het midden tussen beide. The girl from Ipanema, Take the A Train, Ain’t Misbehavin’, Cry me a River… Nummers die swingen en ook de mensen die niet met jazz vertrouwt zijn kunnen bekoren.”

Gastzangeres

“Broers Pieter (klarinet & sax) en Jan Verstraete (contrabass), Marijn Dewulf (piano) en Jonas Robaey (drums) zorgen voor een jazzavond met als enige pretentie het midden te houden tussen concert en liftmuziek. Voor deze avond nodigen ze als gastzangeres Joke Claus uit, leerling jazz aan de academie in Ieper”, vertelt Marc. “Dit is zoals steeds in volksspelencafé Het Mysterie langs de Abeelseweg een freegift concert tussen 15 en 25 euro per persoon. Daarin zijn hapjes, drank en heerlijke muziek inbegrepen.