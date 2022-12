Lokale muziekhelden van ‘I am batman’ stellen debuutelpee voor in De Zwerver in Leffinge

Liefhebbers van alle genres rock kunnen vrijdag hun hartje ophalen in De Zwerver in Leffinge. Op het programma: I am batman. De band met roots in Leffinge komt er zijn debuutelpee officieel voorstellen.

Na een reeks succesvolle zomeroptredens op onder meer de Paulusfeesten en Rock Zerkegem, kwam voor I am Batman, de band met Lieven Verkouille (30), zijn neef Kristof, Ruben Aneca (28) en Sean Huylebroeck (31) in september de kers op de taart met een memorabel optreden op de bunkerstage tijdens de jongste editie van Leffingeleuren. En er is meer, veel meer. Vrijdag komt I am batman namelijk met een primeur: de officiële voorstelling in de Zwerver van zijn titelloze debuutplaat, en dat is meteen een dubbelelpee geworden. Lieven, Sean en Ruben maakten in hun tienerjaren al samen muziek in het muziekminnend polderdorp Leffinge. De plaats van de voorstelling blijkt dus allesbehalve een verrassing te zijn.

“We zijn uiteraard heel blij om na het optreden op Leffingeleuren opnieuw ‘thuis’ te komen”, steekt gitarist en zanger Lieven Verkouille van wal. “Samen met Sean en Ruben maakten we al tijdens onze tienerjaren muziek, maar na de eerste nummers scheidden onze wegen zich. Tot tien jaar later, nadat we onze skills aangescherpt hadden in verschillende projecten, kwamen we in 2018 opnieuw samen en was I am batman geboren.”

Unieke sound

De sound van de groep onder een en dezelfde noemer onderbrengen is moeilijk, maar dat was ook de bedoeling. “Mijn neef Kristof Verkouille kwam ons juist op tijd om het album af te werken vervoegen”, vertelt Lieven. “Ik zou onze muziekstijl durven onderbrengen in het funk-, stoner-, pop- en indierockgenre, maar we proberen op de eerste plaats onze eigen stijl te ontwikkelen. Bij velen komt het over als vintagerock en daar zijn we best gelukkig mee.”

De kritieken zijn alvast lovend: “geen doordeweeks rockbandje. I am batman brengt smaakvolle, gerijpte rockmuziek”, klinkt het bij Snoozecontrol. Op vrijdag stellen de lokale muziekhelden hun debuutplaat voor en dat wordt zeker de moeite.