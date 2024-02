Lokale artiesten in Don Vitalski’s Legendarische DinsdagClub: “Kruising tussen vrij podium en bonte avond”

Don Vitalski’s Legendarische DinsdagClub is alom bekend in Antwerpen. Zonder uitzondering volgen iédere dinsdagavond van het jaar amateurs en professionelen elkaar op in een fabelachtig tempo tijdens een drie uur durende revue. Op 3 februari wordt de bonte avond ook in Oostende opgevoerd met lokale artiesten tijdens het huiskamerfestival Chambres d’O. Het belooft een memorabele avond te worden.

Zonder veel planning vooraf, na te zijn begonnen in een toneelkeldertje in Antwerpen, werd de DinsdagClub in een paar maanden een fenomeen, met uitverkochte voorstellingen in de Bourlaschouwburg, de Minardschouwburg, het Rivierenhof, de Stadsschouwburg van Brugge. Maar op het charmante festival Chambres D’O, komt de Legendarische DinsdagClub pas werkelijk thuis. Met zelf na te spelen sterfscènes. Mét snelcursus knuffelwerpen. Mét extra mogelijkheden om ook zelf eens lekker te komen dansen en op te vallen.

“Het is een kruising tussen een vrij podium en een bonte avond”, licht Veerle Hasselman het concept toe. Ze vroeg aan Vital om ook eens langs te komen in Oostende tijdens Chambres d’O. “Je hebt op zo’n avond een mengeling van mensen die goesting hebben om op het podium te staan, maar evengoed komen er bekende acteurs of artiesten langs. Er is ook veel interactie met het publiek en er gebeurt van alles door elkaar. Vitalski praat het geheel aan elkaar. Je kan het een wervelende, maar georchestreerde chaos noemen. De inkom is gratis en daarna is er een feestje.”

KleinVerhaal sprak heel wat lokale mensen aan om hun talent te delen met het publiek. Ook acteur, schrijver en regisseur Onno Van Gelder jr zal van de partij zijn. Hij had al over de DinsdagClub gehoord, maar heeft er nog nooit een bijgewoond. “In Antwerpen is het blijkbaar een zeer bonte avond. Ik heb kennissen die het kennen en ik lees daar veel positieve reacties over. Ik heb daarom ook direct toegezegd. Het is leuk om eens te springen in het onbekende. Ik kijk er naar uit omdat het een beetje alles door elkaar is.” Iedere deelnemer krijgt drie minuten om iets te doen. “Je mag doen wat je wil van iets ernstig tot iets dolkomisch. Wij weten als deelnemer zelf niet veel van het programma. Het wordt dus een avond vol verrassingen. Ik veronderstel dat het een leuke avond wordt. Ik zal alvast voorlezen uit één mijn bundels”, licht de bekende Oostendenaar toe.

Moppen tappen

Jean-Marie Bolle zal die avond ook moppen tappen. “Mijn neef doet altijd mee als het in Antwerpen is. Hij speelt als gitarist covers van de Beatles. Ik heb het nog niet meegemaakt, ik kijk er wel eens naar uit. Ik krijg drie keer twee minuten om een mop te brengen. Als je tien minuten moppen tapt, is er niet genoeg aandacht voor. Don Vitalski zal mij à la minuut inzetten. Voor mij is dat geen probleem. Ik kijk altijd hoe ik kan inspelen op het publiek en ik heb altijd enkele klassieke moppen klaarzitten in mijn hoofd”, vertelt Bolle. Hij neemt graag deel. “Het is tof om een thuismatch te spelen.”

Nelly: “Heel blij dat ik dit nog mag meemaken” Nelly Van Eenoo (70) is een van de lokale artiesten die mag optreden tijdens Don Vitalski’s Legendarische DinsdagClub. Ze mocht eerder ook al optreden tijdens vorige edities in Brugge en Gent. “Ik breng een visserslied. Het gaat over de visser van mien. Het is eigenlijk een triestig liedje, maar oh zo mooi”, vertelt Nelly. Het is voor de Oostendse een mooie belevenis. “Ik vind het ongelofelijk dat ik dat nog mag meemaken. Ik deed in het verleden al mee met verschillende projecten en koren zoals de Singalong. Maar nu zing ik solo en ik vind het enorm leuk om te doen. Ik heb op voorhand telkens veel zenuwen, maar eens op het podium gaat dat over.” Nelly is overdonderd dat ze nu nog de kans krijgt om vaker op te treden. “Beter laat dan nooit, denk ik dan. Ik krijg nu kansen die ik vroeger nooit gekregen heb. Zolang ik mijn stem heb, ga ik er dan ook van genieten.” De Oostendse is alvast fan van het concept van de Dinsdagclub. “Het is altijd een crazy show met nostalgie van vroeger. De shows die ik al meegedaan hebben, waren geen enkele avond dezelfde. Het is leuk, je zit precies in een andere wereld. Iedereen is mooi uitgedost. Het is een dolle mix van stemmen. Er zitten zaken in die ik nog nooit gezien had. Het publiek mag ook op het podium komen en meedansen. Je verveelt je geen minuut”, verzekert Nelly enthousiast.

Afspraak op 3 februari, 20 tot 23 uur in Ontmoetingscentrum Schaperye, Steenovenstraat 86. De avond is gratis. Kom zeker op tijd voor een plaatsje. Alle info en het volledige programma van Chambres d’O op www.kaap.be/chambres-do.

