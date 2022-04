Lo-Reninge eert Toots Tielemans op honderdste geboortedag

Toots Tielemans zou vandaag, vrijdag, 100 jaar geworden zijn. Ook Lo-Reninge herdenkt met een bericht op de Facebookpagina de in 2016 overleden jazzmuzikant.

“Kunstenaar Willy Slabinck uit Brugge plaatste in 2018 naar aanleiding van de beelden- en poëzieroute in 2018 een werk van Toots Thielemans op de hoek van de Breydelstraat in Lo”, zegt Sofie Verstraete van de dienst Toerisme. “Dat werk is daar nu nog steeds te bewonderen.”

Briljant muzikant

Willy Slabinck maakte het beeld in 2011 uit respect voor de mens en muzikant Toots Thielemans naar aanleiding van de Rencontres Internationales de Sculptures de Sprimont (RISS). Het beeld toont Toots, spelend op zijn mondharmonica, terwijl hij relax tegen een muur leunt.

“Het is een hommage aan Toots Thielemans, een briljante muzikant”, zegt Willy Slabinck. “Het is een positief beeld over het universele thema dat muziek is.”