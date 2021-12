Live is Live Zeebrugge strikt Duran Duran als tweede headliner

Deze week kondigde FKP Scorpio België de concertreeks Live is Live aan. Een nieuw live concept op het strand van Zeebrugge waarbij het comfort van de artiest en bezoeker centraal staat. Vandaag bevestigen ze de komst van Duran Duran op zondag 19 juni naar Zeebrugge. Eerder werd ook al The National aangekondigd.

In oktober kwam het 15de album van Duran Duran uit, ‘Future Past’. Maar de poplegendes uit de jaren 80 nog zullen naast nieuw materiaal ook hun hits meebrengen naar Zeebrugge. ‘Hungry Like The Wolf’, ‘Rio’, ‘Wild Boys’ en ‘The Reflex’, wie kan ze niet meezingen?

“Live is Live combineert alle voordelen van een outdoor show met het comfort van een moderne concertzaal. Op het strand van Zeebrugge, in de achtertuin van het feeërieke en historische Brugge. Op vrijdag 17 juni dus met The National, op zondag 19 juni met Duran Duran. Meer nieuwe namen volgen snel”, beloven de organisatoren.

Tickets

Tickets voor Live is Live zijn verkrijgbaar vanaf 69 euro en zijn te koop vanaf zaterdag 11 december om 10 uur via www.liveislive.be. Live is Live biedt aparte upgrades voor wie dat wenst. Frontstage, voor wie de show vanop de eerste rij wil meemaken. Of een Sea View Seat waar je vanaf je eigen plek op een comfortabele tribune de show kan bekijken. Upgrades kunnen later gekocht worden of ter plekke op de dag zelf.

Hoewel Live is Live een concertreeks is, zullen er enkel dagtickets verkocht worden.