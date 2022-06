Live is Live in Zeebrugge start onder loden zon

Het driedaags muziekfestival Live is Live is vrijdagnamiddag in Zeebrugge gestart onder een loden zon. De thermometer van het Bandegebouw geeft 27 graden Celsius aan. De organisator zorgt voor gratis zonnecrème en kraantjeswater.

De lokale politie heeft de Zeebrugse strandwijk hermetisch afgesloten en stuurt de duizenden festivalgangers door naar de randparkings in Zeebrugge. De maatregel is een doorn in het oog van vele strandcabinehouders, want zij kunnen in de blauwe zone van de strandwijk evenmin hun auto kwijt. Verbodsborden blemmeren de toegang tot de wijk.

Verjaardag

We ontmoeten vier veertigers uit Poperinge: Cindy, Veronique, Nelle en Griet zijn per auto naar Live is Live gereden. Al waren ze in Brugge even de juiste weg kwijt. Met een glimlach namen de vier West-Vlaamse dames, die de verjaardag van Veronique vieren, er de file in Lissewege bij.

Live is Live is gestart bij 27 graden Celsius. © SVK

Organisator Jan Digneffe heeft het weerbericht goed in het oog gehouden en liet zonnecrème aanrukken én houdt gratis kraantjeswater voor oververhitte festivalgangers paraat. Vrijdag isdé rockdag van Live is Live. Artiesten als The National, dEUS, Amdiral Freebee en Trixy Whitley lokken 12.000 muziekliefhebbers naar Zeebrugge.

Mika

Zaterdag is een Belgisch-Nederlandse dag met concerten van onder meer Bazart, Anouk en Tourist LEMC. Daarvoor zijn in voorverkoop al 6.000 tickets verkocht. De pophits van Duran Duran en Mika, die onlangs nog het Eurovisie Songfestival mee presenteerde, zullen zondag meer lokken, want voor die dag zijn al 8.000 tickets de deur uit.