Line-up van Sonic City compleet: “Met als curators het wereldbekende duo Charlotte Adigéry & Bolis Pupul”

Met maar liefst 15 extra namen waaronder Stereolab, Dream Wife, Jockstrap en Eddie Chacon is de affiche van het muziekfestival Sonic City in Kortrijk compleet. “Het resultaat is een eclectisch, uitdagend programma van soul tot punk, van krautrock tot techno. Hét festival voor de avontuurlijke muziekliefhebber dus”, zegt Tom Vangheluwe, directeur van Wilde Westen.

Dit jaar is Sonic City al aan haar 15de editie toe. Het muziekfestival gaat door in evenementenhal Depart, van 10 tot en met 12 november. Organisator Wilde Westen werkte samen met het electropop-duo van het moment: Charlotte Adigéry & Bolis Pupul. “Samen legden ze zonet de laatste stukjes van de muzikale puzzel. Met onder andere de eerder aangekondigde Andy Stott, Timber Timbre, Fat Dog en Youth Lagoon is Sonic City 2023 weer goed voor een topeditie”, aldus Tom.

Tickets zijn beschikbaar op www.soniccity.be. Wie al in de stemming wil komen, kan nu al naar deze playlist luisteren: