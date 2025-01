Linda ut Wervik brengt nieuwe song uit: “Als ik zing, dan voel ik me goed en als de muziek speelt dan zie ik de mensen lachen”

Een nieuw jaar en meteen ook een nieuwe schijf. Internetsensatie ‘Linda ut Wervik’ pakte net voor nieuwjaar uit met een nieuwe song, en koppelde er gelijk een karaoke videoclip aan. De snoepverkoopster werkt op die manier verder aan haar repertoire, en licht al een tipje van de sluier op. “Een derde nummer is in volle voorbereiding!”

“Zieje der gereed voorn?” Het is met haar eigen, typische woorden dat Linda Hostyn haar nieuwe song lanceert. Waar ze vorig jaar nog feestelijk Vlaanderen wist te veroveren met ‘Ik ben Linda ut Wervik’, richt ze haar pijlen dit keer op de wereld van het carnaval. “Ik heb absoluut niet de ambitie om gouden platen te verzamelen, maar ik wil me wel blijven amuseren!” Vanuit haar snoepkraam, waarmee ze de markten uit de regio voorziet van snoepgoed, blijft het vat vol energie verder bouwen aan haar muziekcarrière. “Het is gewoon ‘geestig’. Als ik zing, dan voel ik me goed en als de muziek speelt dan zie ik de mensen lachen. Wat kun je uiteindelijk nog meer wensen?”

Carnaval

Met ‘Ja, ja, ja tis weer carnaval’ maakt ze meteen duidelijk dat het feestelijke thema blijft overheersen. “Van zodra mijn eerste nummer compleet in kannen en kruiken was, ben ik al beginnen nadenken over het carnavaleske onderwerp. Niet onlogisch eigenlijk, want het is ook een erg amusante periode van het jaar. Met de ervaring die ik al heb kunnen opbouwen, ging het maken van het lied ook veel vlotter. Wat een verschil met vorig jaar, toen ik op het podium verscheen en niet eens muziek had. Dit keer is er de muziek, is er een videoclip en hebben we meteen ook een karaoke-versie gemaakt. Zo kan iedereen meezingen met de muziek, en hopelijk wordt het ook door alle carnavalsverenigingen opgepikt.”

Een voltijdse loopbaan als zangeres is op dit moment nog niet aan de orde. Toch blijft Linda bulken van de energie. “Het verkopen van snoep is nog altijd een droom die werkelijkheid is geworden. Maar we mogen blijven dromen toch? Ik werk al verder aan een derde nummer en wie weet volgt er wel een vierde? Het allerbelangrijkste is dat ik me blijf amuseren.”

Wie de nieuwe song van Linda ut Wervik wil beluisteren, kan hiervoor terecht op Spotify en Youtube.