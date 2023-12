Lilly (10) uit Nieuwpoort is Vlaanderens jongste radiopresentator

Lilly Creël uit Nieuwpoort is pas 10 geworden maar presenteert nu al wekelijks een programma op PINK.

Hoe werd de getuige meid radiopresentator? “Op mijn tiende verjaardag kreeg ik de kans om wekelijks een programma te presenteren op PINK, de eerste vrouwenzender in Vlaanderen. Het programma, genaamd PINK Kids, wordt elke woensdag tussen 14 en 16 uur uitgezonden. Mijn vader, Lennart Creël, is zelf ook een ervaren radiopresentator, bekend van nationale talkradio Business AM en andere radiostations zoals HitFM, ClubFM en BNL.”

“Hierdoor ben ik al op jonge leeftijd in aanraking gekomen met radio maken en zijn de radiostudio’s voor mij heel vertrouwd. Leuk weetje: vlak na mijn geboorte heeft mijn vader het wereldrecord radio maken verbroken voor Make-A-Wish Vlaanderen. Met PINK Kids en andere jonge talenten nemen we nu wekelijks de radiozender over voor twee uur”, vertelt Lilly.

Enthousiast

Vader Lennart onthult dat Lilly niet echt een specifiek voorbeeld heeft om naar op te kijken. Opvallend genoeg lijkt de generatie van Lilly weinig interesse te tonen in het medium radio. Lilly loopt school aan Stella Maris in Nieuwpoort. Momenteel is de school nog altijd het belangrijkst. Geïntrigeerd door Lilly’s muzikale voorkeuren, vertelt Lennart dat ze een voorliefde heeft voor artiesten als Camillie, Pommelien Thijs en Meteor. Haar smaak strekt zich echter uit tot de hedendaagse muziekscene, die ze niet alleen ontdekt op de radio, maar ook via platforms als YouTube en andere onlinekanalen.

Lennart vraagt zich af of Lilly’s radiodebuut zo leuk is als ze had gehoopt. Hij benadrukt dat zijn dochter zonder specifieke verwachtingen aan dit avontuur begon. Desondanks groeide haar enthousiasme geleidelijk en kijkt ze nu met opwinding uit naar elke uitzending, vastbesloten om haar stempel te drukken op de wereld van de radio. “Ik ben zo enthousiast en dankbaar voor deze kans”, zegt Lilly.

Je kunt naar PINK Kids luisteren op PINK, Vlaanderens eerste all women-radiostation, via pinkradio.be, FM, DAB+, radioplayer en de PINK App. (PG)