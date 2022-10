Lil’ Kleine, verguisd in Nederland, wel op podium in Torhout: “Belgische clubs geven hem laatste kans”

Op vrijdag 21 oktober is er in de discotheek Place2Party een optreden van de Nederlandse rapper Lil’ Kleine. In zijn thuisland ligt zijn carrière op apegapen na berichten over mishandeling.

De Nederlandse rapper Lil’ Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, kwam tien jaar geleden voor het eerst piepen en bouwde onder meer dankzij het nummer ‘Drank & Drugs’ een aardige muzikale carrière op. Al kwam hij ook vaak negatief in het nieuws, nadat hij enkele keren een aanvaring had met de politie. In mei vorig jaar werd hij gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn verloofde. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd. Maar begin dit jaar werd hij opgepakt nadat hij zijn verloofde opnieuw zou mishandeld werden. Nadat er beelden uitlekten waarin hij haar vastklemde tussen de portieren van zijn auto, ontstond er een golf van verontwaardiging bij de bovenburen. Zo werd hij niet meer geboekt voor optredens, en als dat wel gebeurde, zoals midden september, werd de organisatie overladen met kritiek.

Nieuw management

In België is hij vooralsnog wel welkom. Zo stond hij recent nog in discotheek Carré. Op vrijdag 21 oktober staat hij op het podium van Place2Party in Torhout. Uitbater Lorenzo Charle is zich bewust van de ophef in Nederland. “Hij zit sinds kort bij een nieuw management, en treedt nu op in verschillende clubs in België. Die geven hem een laatste kans. Het is de vierde keer dat hij bij ons optreedt en in het verleden zijn er nooit problemen geweest. Wat hij op het podium doet, heeft ook veel met imago te maken. We beschouwen dit als zijn werk, en daarin was hij telkens correct. Het is ook geen geheim dat hij het nog altijd heel goed bij de jeugd. We hadden hier ook al Gers Pardoel op het podium, en recent ook nog Average Rob. Ook Lil’ Kleine lokt nog altijd veel volk.”