LikeMe komt naar Marktrock Poperinge: “Feestje verzekerd”

Het belooft een spetterende editie van Marktrock Poperinge te worden op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus. De organisatie voegde de acteurs van het razend populaire televisieprogramma #LikeMe toe aan de affiche van Marktrock Poperinge.

“Het concert is één van de stops van de ‘#LikeMe On Tour’. De jeugdreeks #LikeMe ging in 2019 op antenne en is sindsdien zowel bij jonge als oudere televisiekijkers een weergaloos succes. Vooral muziekliefhebbers smaken #LikeMe. Het is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte met bewerkingen van Vlaamse en Nederlandse klassiekers”, klinkt het bij de organisatie van Marktrock Poperinge.

Nederlandse klassiekers

“Deze verrassende muzikale reeks verbindt generaties: Ketnetters van nu kunnen kennismaken met de Nederlandstalige klassiekers uit de tijd van hun ouders. In de uitzendingen krijgen bekende Belgische en Nederlandse klassiekers een eigentijdse musical make-over. ‘Vlaanderen m’n Land’, ‘Soldiers of Love’ en ‘Laat Ons Een Bloem’ haalden zelfs de Top 10 van de Vlaamse Ultratop 50. Meteen werd duidelijk dat de reeks een schot in de roos was. Op geen tijd werden tientallen optredens geboekt en overal zag je overvolle pleinen”, klinkt het. “Ondertussen gaat het succesverhaal van #LikeMe verder, met jaarlijks een aantal uitverkochte shows in het Sportpaleis. In de zomer van 2023 zal #LikeMe voor de allerlaatste keer touren doorheen Vlaanderen. Een feestje verzekerd.”

#LikeMe zakt op zaterdag 26 augustus af naar de Hoppestad. De organisatie maakte al enkele andere namen bekend. Op vrijdag 25 augustus nemen de coverband Crystal Moon en de tributeband De Kreunaers 2.0 plaats op het podium. Op zaterdag 26 augustus zullen ook Belle Perez en Level Six de Grote Markt inpalmen.