LikeMe en Samson & Marie komen op 15 augustus naar Roeselare tijdens Ketnet Zomertour

De Ketnet Zomertour komt komende zomer opnieuw naar Roeselare. Op 15 augustus kunnen de jongsten er onder andere genieten van optredens van De Ketnetband, Samson & Marie én het populaire #LikeMe.

De Ketnet Zomertour trekt in de zomermaanden opnieuw door Vlaanderen. Roeselare is daarbij ondertussen uitgegroeid tot een vaste stop. Op dinsdag 15 augustus wordt er een bruisend festivaldorp gecreërd waarbij jong en oud kan meezingen en dansen tijdens de strafste optredens. Er is ook de mogelijkheid om met je favoriete artiesten op de foto te gaan in de selfiecorner. De presentatie is in handen van Ketnet-wrapper Thomas.

Het evenement vindt opnieuw plaats op de Grote Markt, start omstreeks 14 uur en is volledig gratis. De volledige line-up ziet er als volgt uit: Samson & Marie, Sarah & Bavo, Kaatje, Kamiel & Viktor, Gamekeepers, De Ketnetband en #LikeMe.