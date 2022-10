Lighterfield on Stage speelt het dak eraf: “Heel geslaagde en speciale avond”

Kleine ideeën groeien zo nu en dan uit tot iets groots. Lighterfield on stage sloot gisterenavond af, na twee dagen muziek, met ‘Mr Blue Sky van Electric Light Orchestra’, waar presentatoren, zangers, harmonie De Burgersgilde en fanfare De Zwaan nog eenmaal samen op het podium stonden.

Vrijdagavond op het programma stond Lighterfield Rocks met presentatie van Simon Bruneel. Organisator Sander Haeghebaert is tevreden: “Iedereen was het erover eens dat de optredens van heel straffe kwaliteit waren. We hadden wat meer publiek verwacht, vooral meer jongere mensen.”

Night of Lighterfield

“Geslaagd”. “Heel speciaal”. “Maak je anders nooit mee”. Het waren woorden die na afloop van Night of Lighterfield op zaterdag door de zaal gonsden. De bands gaven zich helemaal, de fanfare en de harmonie kwamen tot een mooi samenspel en de presentatie van Dieter Van Iseghem en Hans Roelens bracht het publiek mee in de sfeer. Zelfs Lionel uit de serie Chantal kwam even langs. De presentatoren zagen een fusie tussen harmonie en fanfare wel zitten, oftewel ‘De Zwaneburger’. Steven Bogaert, schepen van Feestelijkheden, had het gevoel op de night of the proms te zitten: “Al die muzikanten van eigen bodem, samen met de twee Lichterveldse ensembles, dat is een unicum. Het is een heel geslaagde, speciale avond.”

De Zwaneburger

Of er ooit een Zwaneburger komt, dat valt nog te bezien. Mieke De Meyer, dirigente van de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia De Zwaan: “Toen ik over het idee hoorde, was ik eerst wat afwachtend, maar uiteindelijk is alles goed verlopen. De voorbereidingen waren intens en de twee ensembles moesten wennen aan elkaar. Alle muzikanten waren heel bereidwillig om veel te repeteren waardoor alles uiteindelijk mooi in elkaar smolt.”

Enthousiasme

Ook Koen Dewulf, dirigent van de Koninklijke Harmonie De Burgersgilde is tevreden: “Iedereen heeft zijn beste beentje voorgezet. De samenwerking ging vlot, we hebben eerst apart gerepeteerd maar de laatste week repeteerden we gezamenlijk. Chapeau aan iedereen, de muzikanten en de inrichters. Dit smaakt naar meer.” “Twee muziekensembles, dat brengt veel volk met zich mee,” zegt Christa Levecque, “op zaterdag waren de kaarten uitverkocht. Met een grotere zaal konden we meer publiek toelaten. Vrijdagavond was er een beetje weinig opkomst, we hoopten op meer. Maar wat een enthousiasme bij iedereen!”