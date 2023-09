Lieven (47) lanceert debuutsingle als Moosjer en ziet muziek als therapie: “Zelfmoordpoging redde mijn leven”

Lieven Cardoen uit Ieper was 17 jaar toen hij gitaar leerde spelen in het Ieperse JOC, dertig jaar later lanceert hij onder de naam Moosjer zijn eerste single ‘Catch You in the Eye’. Dat het zo lang duurde, kwam onder meer doordat Lieven 18 jaar worstelde met CVS, maar na een zelfmoordpoging kantelde zijn leven.

47 jaar geleden werd Lieven Cardoen geboren in Ieper als zoon van Trui Victoor en Dany Cardoen. Hij woonde veertien jaar in Ieper, waar hij in de Sint-Jozefsschool en het College schoolliep. “Tot mijn 18 jaar woonde ik in Ieper, vervolgens vijf jaar in De Panne en daarna ben ik in Gent blijven plakken na mijn studies”, vertelt Lieven. “Op mijn 17 jaar ben ik begonnen met gitaar te leren. Er was toen een cursus van tien lessen in JOC Ieper. Ik bleef oefenen tot ik op mijn 27ste plots een eerste nummer schreef.”

‘Catch You In The Eye’ was het tweede nummer dat je schreef, al in 2008. Waarom duurde het zo lang om het uit te brengen?

“Ik weet nooit goed hoe ik dit moet uitleggen zonder dat mensen medelijden of zo hebben. Want dat wil ik absoluut niet. Ik voel mij vandaag veel beter dan ooit. Door omstandigheden ben ik op mijn 25ste ziek geworden. Ik heb toen 18 jaar aan een stuk gezondheidsproblemen gehad. CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom, red.) heet het zo een beetje, maar eigenlijk weet niemand heel goed wat er precies aan de hand was.”

“Ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken en hen met elkaar verbinden”

“Vijf en een half jaar geleden zat ik zodanig diep dat ik een eind heb proberen te maken aan mijn leven. Bij wonder heb ik dat overleefd en vreemd genoeg heeft dat mijn leven gered… Een soort van reset. Zoiets, het is ook allemaal niet zo romantisch en rooskleurig als hoe ik het hier voorstel. Ik heb een week moeten vechten voor mijn leven op intensieve zorgen en mijn omgeving heeft er ook onder geleden. Mensen zullen misschien zeggen dat het mijn eigen schuld is, maar zo eenvoudig is het allemaal niet. Sindsdien zijn de CVS-symptomen grotendeels verdwenen.”

Hoe gaat het nu?

“Veel beter. Vanzelfsprekend ben ik intensief therapie gaan volgen en ik heb me ook geïnspireerd gevoeld door mijn eigen ontwikkeling. Ik volg nu een opleiding tot lichaamsgericht therapeut bij Agape in Koolskamp. Die opleiding en de mensen daar hebben me ook enorm geholpen om mentaal sterker te worden. Ik zit nu in mijn vierde en laatste jaar van die opleiding. Door op een bepaald moment ook te leren over therapie, heb ik ingezien dat het belangrijk is om voor mijn dromen te gaan, en één ervan was een album maken. Zot, hè? Ik heb ook twee dochters, Romée en Odile, die de zon in mijn leven zijn. Ondertussen zijn ze 12 en 14 en is er ook weer wat tijd vrijgekomen voor eigen dingen. En dromen. Voor mij is het album en de single dus ook een soort van wonder.”

“Zelfmoord is nog altijd een groot taboe en aangezien er enorm veel mensen met mentale problemen zitten, ben ik er liever open over”

Waarom vind je het belangrijk om open te zijn over je zelfmoordpoging?

“Ik schaam me niet omwille van die zelfmoordpoging en heb er geen probleem mee om erover te praten, maar ik weet wel dat mensen daar over het algemeen niet zo gemakkelijk mee overweg kunnen. Die CVS en de zelfmoordpoging zijn echter bijna niet los te denken van dit album en single… Vorig jaar heb ik een Vision Quest gedaan. Dat was vier dagen en vier nachten alleen op een plaats in het bos zitten met enkel en alleen maar water. De naam van mijn plaats was daar I have nothing to hide. En dus probeer ik dat ook in praktijk te brengen. Zelfmoord is nog altijd een groot taboe en aangezien er vandaag de dag, meer dan ooit, enorm veel mensen met mentale problemen zitten, ben ik er liever open over. Maar hoe en op welke manier daar dan over te praten, zonder dat het mensen verdeelt, is me nog niet zo duidelijk…”

Wanneer komt het album uit en hoe zal het heten?

“Het album zal uitkomen in de lente van 2024. Ik leer elke dag bij en merk dat met zo’n project de dingen altijd opschuiven. Sinds het begin van het project, met de crowdfunding, wilde ik ook echt genieten van het proces en er plezier aan beleven. Momenteel ben ik aan het brainstormen over de tweede single en de videoclip. Het album heet Ortekè. West-Vlaams dus voor Luister eens of Luister eens naar mij, ik heb iets te vertellen. De volgende single is trouwens een West-Vlaams nummer met de titel Lat Min Gerust. En later komt er ook nog een single uit met de titel Krupt Ut Je Bedde.”

Welke ambities heb je nog met je muziek?

“Zo veel mogelijk mensen bereiken en zo veel mogelijk mensen verbinden met elkaar. Waar ik wel soms van droom is dat je op een optreden duizenden mensen je nummers hoort meezingen… Maar ik zou dat geen ambitie noemen, wel een droom. Ambitie zou wel kunnen zijn om ervan te kunnen leven, maar dat is vandaag de dag niet evident in de muziekwereld.”

Heb je nog een band met Ieper?

“Mijn moeder woont nog in Ieper dus om de zoveel weken zijn we er wel eens met mijn dochters. Die zijn heel vaak in schoolvakanties naar mijn moeder en haar vriend geweest. Ze noemen het ook Ieperen. Ze houden daar van de fontein, maar ook van de streek, zoals de Rodeberg en het leren naaien van mijn moeder. Ik voel me ook nog altijd een Ieperling, weliswaar samen met een Gentenaar ondertussen.”

Wie is Lieven Cardoen? Privé Lieven werd geboren in 1976 in Ieper en is de papa van twee dochters: Romée (14) en Odile (12). Loopbaan Na het lager in de Sint-Jozefschool en het middelbaar in het Ieperse College behaalde Lieven zijn diploma’s regentaat lichamelijke opvoeding en industrieel ingenieur. Momenteel werkt hij voor Clinisys en volgt hij een opleiding tot lichaamsgericht therapeut. Vrije tijd Lieven maakt muziek onder de naam Moosjer en zit in zijn vijfde jaar piano aan De Poel in Gent. Hij werkt ook als vrijwilliger in de Pastory in Sint-Amandsberg.