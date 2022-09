Liefde voor de beiaard: Brecht staat papa Wim Berteloot bij: “Apetrots op mijn zoon”

De Brugse stadsbeiaardier Wim Berteloot heeft een nieuwe assistent en die kent hij behoorlijk goed. Het is dan ook zijn 21-jarige zoon Brecht die werd aangesteld als adjunct-beiaardier. “Natuurlijk ben ik trots dat mijn zoon nu ook dit prachtige instrument op deze toplocatie kan bespelen”, zegt Wim.

Het is geen licht taak, die van stadsbeiaardier in Brugge. De beiaardier zorgt voor de dagelijkse bespelingen, moet voor afwisseling in het repertoire zorgen, voor een extraatje op feestdagen en in de zomer voor heuse beiaardconcerten met een aandachtig luisterend publiek op de binnenkoer van het Belfort. En dan is er nog de bijna dagelijks af te leggen afstand tot de hoog in de toren gelegen beiaardkamer. Enige assistentie bij die zware taak is dan ook geen overbodige luxe en die kreeg de huidige stadsbeiaardier de voorbije jaren in de eerste plaats nog van zijn voorganger, de ere-stadsbeiaardier Frank Deleu en in iets mindere mate ook van Jean-Pierre Hautekiet, die recent in Damme aangesteld werd als stadsbeiaardier. “Ik ben in 1984 in Brugge begonnen als adjunct van Aimé Lombaert en mocht dan in 2008 in Aimé’s voetsporen treden als stadsbeiaardier”, vertelt Frank Deleu. “Ik zorgde wel voor wat vernieuwing, onder meer door ook melodietjes uit de populaire muziek te spelen op de beiaard, tot Eddy Wally toe. (lacht) Het is leuk als de mensen de melodie herkennen. Maar natuurlijk had ik ook veel aandacht voor het klassieke werk. Beiaardiers van de oude school hebben het niet zo begrepen op frivoliteiten…”

Actualiteit

In 2017 werd Wim Berteloot uit Roeselare aangesteld als nieuwe stadsbeiaardier, maar hij kreeg wel nog hulp van zijn voorganger Frank. “Zeker in de zomerperiode, met onder meer de beiaardconcerten, is het nuttig dat er meerdere beiaardiers zijn om het werk toch wat te kunnen verdelen”, weet Wim. “Net als Frank probeer ik met het beiaardspel ook dicht bij de mensen te staan. Zo speel ik soms al eens in op de actualiteit met mijn nummers. Recent nog door God Save the Queen te spelen naar aanleiding van het overlijden van koningin Elisabeth.” “Nu Frank Deleu het iets rustiger aan wil doen (en ook al stopte als stadsbeiaardier in Damme, red.) moesten we dus op zoek naar een nieuwe adjunct voor Wim”, vult cultuurschepen Nico Blontrock aan. “Die zoektocht bracht ons bij Brecht Berteloot. Hij is inderdaad de zoon van Wim, maar dat heeft niets te maken met zijn aanstelling. Beiaardiers in de eigen regio die zich willen engageren zijn niet zo dik gezaaid.”

Beiaardschool

Brecht Berteloot kreeg de liefde voor de beiaard met de paplepel mee en studeerde in juni af aan de Beiaardschool in Mechelen, samen met zo’n 70 anderen. De helft daarvan zijn buitenlanders, want de Vlaamse beiaardcultuur is wereldvermaard. “Het is een intensief traject. Een volledige opleiding beslaat maar liefst 11 jaar. Ik ben er al als kind mee begonnen”, vertelt Brecht. “Uiteraard combineerde ik dat met andere studies en bezigheden. Zo ben ik in de zomer al enkele jaren actief als strandredder en ben ik bezig met een studie taal- en letterkunde aan de KU Leuven. Intussen heb ik al eens gespeeld op de Brugse beiaard en dat was echt een prachtige ervaring. De beiaard heeft een warme, volle kleurklank.” Bij papa Wim roept het samenwerken met zijn zoon uiteraard ook de nodige emoties op. “Natuurlijk ben ik apetrots dat mijn zoon ook dit prachtige instrument op deze toplocatie kan bespelen.”