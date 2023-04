Level Six en De Kreunaers op affiche Marktrock Poperinge

De organisatie van Marktrock Poperinge maakte al bekend dat Belle Perez op zaterdag 26 augustus de Grote Markt in vuur en vlam zal zetten. Level Six en de tributeband De Kreunaers 2.0 zullen voor deze editie van Marktrock Poperinge ook naar de Hoppestad afzakken.

De verjaardagseditie van Marktrock Poperinge in 2022 werd met 10.000 bezoekers een groot succes. De organisatie maakte al enkele namen bekend. Op vrijdag 25 augustus neemt de coverband Crystal Moon plaats op het podium. Op zaterdag 26 augustus zal Belle Perez de Grote Markt inpalmen. Ondertussen maakte de organisatie enkele nieuwe namen bekend: Level Six en De Kreunaers 2.0.

Level Six

“De band Level Six is al tien jaar niet meer weg te denken van de Vlaamse festivalpodia. In 2014 speelden ze Marktrock Poperinge al eens plat. In 2023 viert Level Six hun 10-jarig bestaan en dat doen ze met een nog straffere, nog indrukwekkendere show dan we van hen gewoon zijn. Tijd om ze terug te vragen voor Marktrock Poperinge dus”, klinkt het bij de organisatie van Marktrock Poperinge. “Hun nieuwe show ‘Coming Home’ laat het publiek elke keer opnieuw volledig uit hun dak gaan met meezingers voor jong en oud en dansbare beats waar niemand op kan blijven stilstaan. Jo Hens en Lisa Michels komen samen met hun muzikanten met veel plezier Marktrock Poperinge tot the next level brengen.” Level Six staat op de affiche voor zaterdag 26 augustus.

Op vrijdag 25 augustus werd De Kreunaers 2.0 toegevoegd. “De tributeband van De Kreuners werd opgericht in 2017 door vijf ervaren muzikanten uit Lier en omstreken. Alle hits van De Kreuners worden in een energiek jasje gestoken en zullen iedereen doen meezingen.”