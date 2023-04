‘Les yeux de ma mère’ van Arno voor tweede jaar op rij verkozen tot beste nummer in de Radio 1 Classics 1000

Het nummer ‘Les yeux de ma mère’ van Arno is opnieuw de nummer 1 in de Radio 1 Classics 1000. De luisteraars kozen het lied tijdens deze veertiende editie van de lijst als dé ultieme classic. Het overlijden van de Oostendse zanger, nu bijna een jaar geleden, en zijn onsterfelijke ode aan zijn moeder, beroeren nog altijd heel veel mensen.

De afgelopen week werd er massaal gestemd op de 20 nummers die na de eerste stemronde bovenaan de lijst stonden. Met ‘Wish you were here’ van Pink Floyd op 2 en ‘Martha’ van Tom Waits op 3, is dit dezelfde Top 3 als vorig jaar. The War On Drugs stoten met ‘Thinking of a place’ door naar 4 en Nina Simone komt de Top 10 binnen, met ‘Feeling good’ op 10.

Twee weken lang werden de luisteraars door hun all time favourites geloodst.

Bron: Radio 1