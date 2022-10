Les Arcs spelen na 36 jaar twee keer op Lighterfield on Stage: “Wij zijn oude wijn in oude zakken”

36 jaar nadat ze voor het laatst optraden, staan Les Arcs volgend weekend opnieuw op het podium. Twee keer zelfs, op het muziekevenement Lighterfield on Stage. “Wij zijn oude wijn in oude zakken.”

Les Arcs, dat zijn Henk Cnockaert (zang en bas), Marc Hoornaert (drums), Rik Delameilleure (percussie), Hugo Delecluyse (toetsen), Hendrik Wostyn (gitaar), aangevuld met de blazers Ivan Laga, Arne Vens en Dries Bruynooghe. Hun laatste optreden dateert van zomer 1986, waar ze eindigden met de gevleugelde woorden: “Dit is ons laatste nummer, bedankt en tot ziens.” 36 jaar later staan ze opnieuw op het podium, en ze hebben er zin in. Ludwig Delecluyse en Geert Vanoverschelde hebben nog mee opgetreden, maar doen nu niet mee wegens gezondheidsredenen.

“We brengen allemaal eigen nummers”, zegt Henk Cnockaert. “Tijdens de lockdown hebben we een nieuw nummer geschreven, ‘No sense to run’. Voor het optreden met de harmonie en de fanfare op zaterdag hebben we een speciale versie gemaakt.”

In 1984 werden ze geselecteerd uit 370 kandidaten om deel te nemen aan Humo’s Rock Rally; ze maakten een goede beurt maar konden helaas niet doorstoten naar de finale. In de pers lazen we over hun optreden: “Les Arcs bracht krachtige, goed uitgebalanceerde dansrock in een up-to-date kleedje.” Zijn deze mannen nog up-to-date? En vooral, hoe zit het met het samenspel en de stem?

“In het begin van onze reünie was het zoeken, de eerste repetities verliepen moeilijk, we waren zelfs sommige akkoorden vergeten”, zegt Marc Hoornaert. “Maar we hebben geluisterd naar ons liveoptreden uit 1986 en daar veel uit geleerd.”

Geen playback of trucs

“Het spreekwoord zegt ‘oude wijn in nieuwe zakken’, maar wij zijn oude wijn in oude zakken”, lacht Henk. “Hoge tonen halen is moeilijker dan vroeger, en daarom hebben we onze liedjes wat aangepast. Geen playback, geen trucs, daar doen we niet aan mee.”

Les Arcs hebben een typische sound uit de new wave en belpop-periode. Onlangs hielden ze een try-out in Cultuurhuis De Keizer, als opwarmer voor het echte werk op vrijdag 28 oktober tijdens Lighterfield Rocks (10 euro per ticket) en zaterdag 29 oktober tijdens Night of Lighterfield (20 euro per ticket), telkens om 20 uur in OC De Schouw. Een organisatie van Rock Piratos, vzw De Burgersgilde en vzw De Zwaan.