Lerares Lore Appels speelt zangjuf in musical ‘Joelia’

Spannende dagen voor de Oudenburgse Lore Appels: op vrijdag 25 februari gaat in Middelkerke de musical ‘Joelia’ in première, en daarin speelt ze de rol van zangjuf Brunhilde – op tekst en muziek van haar vader.

De 23-jarige Lore is zowat van alle cultuurmarkten thuis. De dochter van Mieke Devriendt en Koen Appels kreeg van haar ouders de liefde voor muziek, dans en toneel mee.

“Al heel jong was ik bezig met muziek en toneel”, vertelt ze. “Ik speelde als kind drie keer mee met toneelkring Kaproenken. Dit is het vijftiende jaar dat ik drie keer per week ga dansen bij Gestellae van Saskia Goetghebeur; tot vorig jaar was ik lid van haar groep Cie Phfase, waarmee ik veel in het buitenland mocht optreden, zelfs tot in China. En zingen doe ik ook heel graag, hoewel ik nooit zangles gevolgd heb.”

En nu is er dus die musical, ‘Joelia’, van Starlight Musical Productions, in zaal De Branding in Middelkerke. “Deze musical – intussen al mijn zesde bij Starlight – heeft dat tikkeltje meer, want mijn papa schreef de teksten en liedjes”, zegt Lore trots.

Of ze er nooit aan gedacht heeft om professioneel met haar talent aan de slag te gaan? “Dat was wel een tijdje een droom, ja. Ik heb nog musicalstage gevolgd. Maar als je het wil waarmaken, moet je naar Antwerpen verhuizen en dat zag ik niet zitten. Ik ben gehecht aan Oudenburg, geef nu les in Torhout, en heb zopas een huis gekocht in mijn geboortestad.”

Raadslid

“Plus: ik ben ook gemeenteraadslid, wat ik heel graag doe. Ik kreeg in de aanloop naar de vorige verkiezingen plots de vraag van Peter Velle (CD&V, voormalig schepen en heel even burgemeester, red.) en was meteen verkozen. We vormen een heel goed team, met ervaren en jonge raadsleden. Ik vind het leuk om mee na te denken over nieuwe voorstellen, en suggesties te doen in de gemeenteraad. En als dan iets wordt goedgekeurd, geeft dat voldoening.”

Daarmee stoppen de engagementen van Lore Appels niet: ze geeft op woensdagnamiddag ook les in de Techniekacademie en vult een deel van haar vakantie met een flexijob in ‘t Spaans Tolhuis. (LIN)

Kaarten bestellen voor ‘Joelia’ kan via tickets.middelkerke.be.