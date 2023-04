Lenteconcert ten voordele van Children’s House of Hope in Indonesië

Op zondag 16 april om 16 uur organiseert de vzw Anak Bangsa Indonesia in de Heilige Familiekerk op de Bosmolens in Izegem een lenteconcert met La Chapelle Sauvage. “De opbrengst gaat integraal naar ons opvanghuis Children’s House of Hope voor verlaten wees- en straatkinderen in Surakarta in Indonesië”, zeggen Lendeledenaren Mia Fournier en Etienne Vandewaetere van de vzw.

“Het begon allemaal in mei 2018 nadat we Noël Charles uit Ieper ontmoet hadden”, zeggen Mia Fournier (66) en Etienne Vandewaetere (72). “Hij was vroeger verkoopdirecteur voor Zuidoost-Azië bij de Picanol Group in Ieper en had nadien een eigen bedrijf. Hij had al vele jaren contacten met de Indonesische Emy die ginder vrijwilligerswerk doet voor verlaten wees- en straatkinderen. Emy vroeg hem (financiële) hulp om enkele straatkinderen te kunnen opvangen in een tehuis. Noël Charles, wij en nog enkele anderen hebben in 2018 de vzw Anak Bangsa Indonesia (kind van de natie) gesticht. De vzw werkt nu samen met de later opgerichte Indonesische vzw Yayasan Hati Tulus Indonesia.”

Children’s House

Om Emy te kunnen helpen moest de vzw Anak hier in de regio diverse activiteiten organiseren. “Een wijn- en koekjesverkoop, een Indonesisch eetfestijn, enkele concerten… De vzw huurde een huis in Surakarta (in de volksmond heet dat Solo), een stadje van 300.000 inwoners op het eiland Java. Die huurwoning is nu ons Children’s House of Hope waar we straatkinderen opvangen.”

In 2019 trokken Noël en Etienne naar ginder om hun nieuwe Children’s House of Hope op te knappen. “Om de woning helemaal te renoveren en de omgeving aan te leggen met de hulp van enkele Indonesische vrijwilligers. De vzw kocht ondertussen een 1.000-tal vierkante meter grond bij waarop we 50 bomen hebben geplant en zo meewerken aan de klimaatdoelstellingen.”

Er verblijven nu tien straatkinderen in het Children’s House of Hope. “Aanvankelijk waren dat zeven kinderen tussen 6 en 13 jaar die afkomstig waren van het eilandje Alor (een eilandje ten westen van West-Timor). Sinds januari van dit jaar kwamen er op vraag van de lokale overheid nog drie kinderen uit Papoea bij. Die worden opgevangen en begeleid door Emy en Soleman die eigenlijk onze vertegenwoordigers zijn ter plaatse. Zij zorgen ervoor dat de kinderen ter plaatse naar school kunnen gaan en voorzien ook in de nodige ontspanning. Maar we kregen ook al af te rekenen met tegenslag. In 2021 stierf de Chinese eigenaar van onze huurwoning en volgens de Chinese wetten kan zijn vrouw die woning niet erven. Noël, die ieder jaar twee keer naar Solo gaat, kon dat probleem ter plaatse oplossen en nu is het huurcontract toch veilig tot 2036.”

Lenteconcert

Op zondag 16 april om 16 uur organiseert de vzw Anak Bangsa Indonesia in de Heilige Familiekerk op de Bosmolens in Izegem een lenteconcert. “Met La Chapelle Sauvage onder de leiding van dirigent Karel De Wilde”, zeggen Mia en Etienne. “Een internationaal initiatief van jonge professionele musici uit de hele wereld. En met de Harelbeekse sopraan Louise Kuyvenhoven.” (IB)

Tickets kosten 18 euro (drankje inbegrepen) in voorverkoop en 20 euro aan de deur. Bestellen bij Etienne Vandewaetere en Mia Fournier, 0476 78 92 44 – etienne.vandewaetere@proximus.be.