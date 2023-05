Lenteconcert opent nieuwe reeks ‘De 4 seizoenen’

De cultuurraad pakt uit met een gloednieuwe concertreeks onder de noemer ‘De 4 seizoenen’. Op zaterdag 13 mei bijten sopraan Mieke Dhondt en organist Mithra Van Eenhooge de spits af met een luisterrijk programma in de Sint-Michielskerk.

Het duo brengt er een selectie barokmuziek met werk van onder meer Schütz, Purcell en Händel. De gemeentelijke cultuurraad programmeerde voor elk van de vier seizoenen een sfeerrijk concert in een dito setting: telkens in een andere polderkerk. “Het concept is eenvoudig”, licht voorzitter Ludwig Vanderbeke van de cultuurraad toe. “We vroegen telkens één muzikant en zanger om samen een gevarieerde en toegankelijke selectie samen te stellen, dus een combinatie van liederen en instrumentale stukken. Voor het lenteconcert in de Sint-Michielskerk koos Mithra Van Eenhooge een mooie set barokmuziek met werk van onder andere Schütz, Purcell en Händel. Deze stukken sluiten perfect aan bij het voortreffelijke achttiende-eeuwse Bergerorgel dat de Sint-Michielskerk rijk is.”

Abonnement

“Ideaal om te bekomen van de fiets- en sneukeltocht van Pasar of de Roefeldag die ook allebei op dezelfde datum plaatsvinden”, klinkt het. Later op het jaar staan ook nog een zomer-, herfst- en winterconcert op het programma. Respectievelijk op zaterdag 26 augustus in de Sint-Bartholomeuskerk in Nieuwmunster, op zondag 29 oktober in de Sint-Bavo en Sint-Machutuskerk van Houtave en op vrijdag 22 december in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Meetkerke. Het programma van deze concerten wordt later bekendgemaakt. Je kan ofwel voor 50 euro een abonnement nemen voor de vier concerten samen ofwel losse tickets voor één ervan. Dat komt neer op 15 euro.

Het lenteconcert vindt op zaterdag 13 mei om 19.30 uur plaats in de Sint-Michielskerk in de Nieuwe Steenweg (Zuienkerke). Kaarten zijn te verkrijgen in het gemeentehuis of te bestellen via cultuur@zuienkerke.be.