Lenteconcert bij Koninklijke harmonie De Verbroedering

Koninklijke harmonie De Verbroedering brengt op zaterdag 22 april om 20 uur hun lenteconcert onder leiding van Sara Markey in De Nieuwe Deure. Deze muzikale performance gebeurt in samenwerking met hun jeugdwerking De Bevernootjes en Beverly Percussion Ensemble.

Er wordt een gevarieerd programma aangeboden en dirigente Sara nodigt ook Bart Verhelle uit als gastzanger om enkele nummers van het concert vocaal te ondersteunen. Tickets zijn te verkrijgen via de leden of via de website. Een kaart kost 13 euro in voorverkoop, 15 euro aan de deur, kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen. Er is ook een vipformule voor 30 euro, waarbij je twee aperitieven, tapas, dessert en gereserveerde plaatsen krijgt aangeboden. De deuren openen om 19.30 uur. (SM/foto SB)

Info: www.harmoniebeveren.be