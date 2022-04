Lenteconcert bij harmonie Sint-Cecilia die 160 jaar bestaat: Kings & Queens bij harmonie

Op vrijdag 6 mei vindt in de Sint-Antonius Abtkerk het lenteconcert ‘Kings & Queens’ plaats door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. Meteen ook de viering van het 160-jarig bestaan van de harmonie.

In 2021 bestond de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 160 jaar. Dat moest en zou gevierd worden, maar corona stak daar een stokje voor.

“Er was een nieuwjaarsconcert, een lenteconcert en een dansavond met dj gepland, maar alles werd geannuleerd. Zelfs de huldiging van de muzikanten met Sint-Cecilia kon niet doorgaan”, zucht voorzitter Els Dewaele.

Ondertussen kon de uitgestelde Sint-Ceciliaviering plaatsvinden, samen met een uitgestelde nieuwjaarsreceptie.

Concert

Op vrijdag 6 mei vindt nu het lenteconcert ‘Kings & Queens’ plaats door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia onder leiding van Melinda Cornette en de drumband onder leiding van Jonas Hoorens. Ook het instaporkest De Dominootjes, onder leiding van Pieterjan Veranneman, is te horen op het concert dat van start gaat om 20.15 uur in de de Sint-Antonius Abtkerk.

Kaarten in voorverkoop aan 10 euro zijn te verkrijgen in ’t Oud Gemeentehuis in Rollegem en bij de muzikanten zelf. Aan de deur betaal je 12 euro.

Wie zich geroepen voelt om mee te spelen, mag zich altijd aanmelden

De dansavond, die vorig jaar gepland stond, vindt dit jaar normaal gezien in oktober plaats. “Om wat geld in het laatje te krijgen, houden we elk jaar ook een eierkoekenverkoop, die heel goed loopt, en in september is er een mosselsouper. In oktober is er ook nog een concert en in december plannen we opnieuw onze Sint-Ceciliaviering”, weet de voorzitter nog te melden.

Kermissen

De harmonie zou 160 jaar geleden begonnen zijn als een orkestje dat kermissen opluisterde. “Er zouden nog vermeldingen zijn van vóór 1861 over ‘het muziek van de parochie Rollegem’, maar dan was er nog geen fanfare gesticht”, vertelt Els Dewaele.

Gedurende die 160 jaar zijn verschillende voorzitters en dirigenten de revue gepasseerd. Nu is Melinda Cornette dirigent van de harmonie. Ze volgde in 2018 Nico Desmedt op die 15 jaar dirigent was. Ook drumbandinstructeur Bruno Vanoverbeke stopte in 2018. Filip Hoorens begon drumles te geven aan jongeren. Jonas Hoorens, die zeven jaar bij Drumspirit speelde, dirigeert de drumband sinds 2018. Harmonie en drumband zijn één geheel geworden. In beide groepen spelen zo’n 25 muzikanten.

De Dominootjes is een instaporkest. Er spelen kinderen die starten, maar ook volwassenen die een instrument leren of lang geleden een instrument bespeelden en weer zin kregen om muziek te spelen.

Nieuwe muzikanten

“Mensen die zich geroepen voelen om mee te spelen in een toffe vriendengroep mogen zich altijd aanmelden”, stelt Els Dewaele tot besluit. “We hebben nog nood aan dwarsfluiten en ook grote bas, bariton, tuba en trombone vallen weg. Het is een beetje het probleem van veel harmonies of fanfares.”