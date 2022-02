Legends of Rock Tribute Festival XL palmt Wellington Hippodroom in Oostende in

Op zaterdag 16 april komt de internationale Legens of RockTribute Tour naar ACEG Wellington Hippodroom in Oostende. Rockliefhebbers mogen zich verwachten aan bands die een eerbetoon brengen aan AC/DC, Guns N’ Roses, Queen en U2.

De Legends of RockTribute Tour is in het leven geroepen om de beste (tribute)bands uit binnen- en buitenland de mooiste podia te bieden waarop hun shows optimaal tot hun recht komen. Hierdoor ondergaat het publiek de ultieme live beleving. Volgende bands nemen deel aan de tour: AC/DC by High Voltage (BE/NL), Guns N’ Roses by Slash N’ Roses (NL/BE), Queen by Miracle (IT/NL/BE), U2 by In the Name of (NL), Lenny Kravitz by KRVTZ (NL/BE).

Guns N’ Roses by Slash N’ Roses. © Ron van Varik

“Alle hits zoals Whole Lotta Rosie, Paradise City, We Will Rock You, With Or Without You, Are You Gonna Go My Way en de beste albumsongs van genoemde wereldbands zullen gebracht worden, ondersteund door een spectaculaire lichtshow en dynamische special effects. En coverband Koyle zorgt voor de knallende afterparty met haar indrukwekkende full show met de grootste rockhits van de afgelopen 30 jaar.”, aldus de enthousiaste organisatoren.

ACEG Wellington Hippodroom, Koningin Astridlaan 10 in Oostende, opent haar deuren om 16 uur. Het programma begint om 17. Ticket voorverkoop: € 25. Early bird-ticket: € 20 (uitverkocht). Ticket dagkassa: € 30. Groepsticket: € 22,50 (vanaf 10 personen). Fysieke voorverkoop: ACEG Wellington Hippodroom en FNAC-winkels

