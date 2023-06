Legendarische Britse rockgroep 10cc komt deze zomer naar Brugge

Op dinsdag 8 augustus komt de legendarische Britse rockgroep 10cc naar Brugge. Feestzaal OWLA slaagde erin, dank zij de pas gesmede samenwerking met het evenementen managementbureau House of Entertainment, de band te strikken. 10cc toert momenteel met The Ultimate Greatest Hits door Europa.

De Britse rockgroep 10cc verkocht wereldwijd meer dan 30 miljoen albums en scoorde een rits tijdloze wereldhits zoals ‘The Wall Street Shuffle’, ‘Dreadlock Holiday’, ‘The Things We Do For Love’ en ultieme tegelplakker ‘I’m Not In Love’. Ze doorkruisten de hele wereld en speelden onder andere in Japan, Australië en de VS.

Deze zomer strijkt de iconische band met hun nieuwe ’The Ultimate Greatest Hits Tour 2023’ ook neer in België en kan je hen op dinsdag 8 augustus aan het werk zien in Owla in ‘t Bilkske in Brugge.

Grappige teksten

10cc vergaarde al snel bekendheid door hun grappige, hedendaagse teksten en wist door het samensmelten van rock-‘n-roll, blues, r&b en avant-gardistische invloeden een unieke en herkenbare sound te creëren.

In de jaren ’70 was 10cc een toonaangevende kracht in de charts en scoorde wereldhits, die ook nu nog grijsgedraaid worden op de radio.

Na optredens in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Australië, Duitsland en Nederland, strijkt de legendarische band met hun nieuwe ’The Ultimate Greatest Hits Tour 2023’ neer in Owla Brugge op dinsdag 8 augustus 2023.

Tickets kosten 39 euro. Info: owlabrugge.be