Leffingeleuren pakt uit met vierde reeks namen

De zondag van Leffingeleuren krijgt meer en meer vorm.

Met het Turkse Derya Yıldırım & Grup Şimşek (oosters geïnspireerde popmuziek met psychedelische trekjes), Vanishing Twin uit Londen (een experimentele en psychedelische popband) en de eerste band uit de Faeröer Eilanden, Joe and The Shitboys (ultrakorte politieke no-nonsensepunksongs waarop het heerlijk hossen is), krijgt de zondag van Leffingeleuren meer en meer vorm. De headliner van deze dag houdt de organisatie nog even achter tot begin augustus.

Verder pakt Leffingeleuren uit met drie jonge, eerder lokale bands. I am batman is half Leffings en half Oostends en Maze en Barno Koevoet & De Duijmschpijkers hebben allebei Brugse roots. Eerder kondigde de organisatie al 23 namen aan, onder wie Millionaire, Whispering Sons, Protomartyr, Lander & Adriaan, Sons, Lebanon Hanover…

De voorverkoop met dag- en weekendtickets is al gestart. Tickets voor vrijdag en zondag kosten 30 euro, Voor zaterdag betaal je 33 euro. Weekendtickets kosten 69 euro. Voor de camping betaal je 10 euro per dag of 20 euro voor een weekend.