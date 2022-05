Leffingeleuren pakt uit met tweede reeks namen: ook Millionaire en The Mysterines op affiche

Met een tweede reeks namen begint de affiche van Leffingeleuren aardig vorm te krijgen.

De organisatie van Leffingeleuren pakt uit met zeven nieuwe namen op de affiche. Ook Millionaire, Meetsysteem, The Mysterines, Tess Parks, The Lounge Society, Zach Person en Joshua Ray Walker komen op 9, 10 en 11 september naar de Middelkerkse deelgemeente.

Zonder twijfel is Millionaire de bekendste naam uit de reeks. De drie vorige platen werden telkens live in Leffinge voorgesteld met vaak spraakmakende concerten. De band rond Tim Vanhamel speelt in Leffinge één van hun twee zomerconcerten.

Verder is er geen ontkomen aan de schier eindeloze reeks jonge, beloftevolle Britse bands. Ook op Leffingeleuren zullen er meerdere de eer van hun land verdedigen. The Mysterines is een female-fronted grungeband en The Lounge Society valt ergens tussen de britpop van jaren 90 en de postpunkrevival van nu in.

Met Meetsysteem sturen onze Noorderburen een eerste inzending, Nederpop anno 2022. Tess Parks uit Canada bracht vorige vrijdag haar nieuwe plaat uit, psychedelica in de lijn van Brian Jonestown Massacre. Ook roots en americana heeft zijn plaats in Leffinge met dit jaar alvast Zach Person (bluesrock) en Joshua Ray Walker (country).

De eerste lichting namen bestaat uit Protomartyr, Cola, Lebanon Hanover, Meridian Brothers en Clamm.