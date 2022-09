Leffingeleuren maakt zich op voor topeditie: “Elke dag Belgisch bands op de planken”

Vrijdag begint nazomer- en ontdekkingsfestival Leffingeleuren en wees maar zeker dat het vonken zal geven. De vorige twee edities waren een afgeslankte versie door de coronapandemie. “Maar wie er in 2019 bij was, zal meteen de sfeer en het succesrecept herkennen”, merkt Lode Pauwels van de festivalorganisatie op.

Leffingeleuren in – jawel – Leffinge is een jaarlijks driedaags muziekfestival sinds 1977 en geldt als de ultieme afsluiter van het Belgische zomerseizoen. Naast het gevarieerde muzikale aanbod valt vooral het ongedwongen karakter, de unieke locatie in het dorpscentrum en het enthousiasme van de bezoekers op.

“In 2015 sloegen we met ons festival een nieuwe weg in”, zegt artistiek leider Lode Pauwels van de organiserende vzw De Zwerver. Hij verwijst daarmee naar de mix van jong talent en gevestigde namen en zowel het betalende als gratis festivalgedeelte. “In 2020 en 2021 kenden we twee alternatieve ‘corona-edities’ met de ‘Op en Tent’-concertreeksen voor een paar honderd bezoekers per avond. Nu keren we nu terug naar hetzelfde succesrecept van daarvoor: 2022 wordt dus een verlengde van de laatste volledige uitgave van 2019. Wie er toen bij was, zal diezelfde sfeer en hetzelfde succesrecept kunnen proeven.”

70 acts

Leffingeleuren kan buigen op een indrukwekkend programma. Begin maar eens: na toevoeging van de dj’s en de selectie op het vrije ‘Busker Street’-podium presenteert het festival meer dan zeventig acts verspreid over zes podia.

Blikvangers zijn onder andere Millionaire, Whispering Sons, Lebanon Hanover, Protomartyr en Sylvie Kreusch, om er maar een paar te noemen. In laatste instantie werd Willy Organ als ‘surprise act’ aan de affiche toegevoegd. Ook Duyster Live, de liveversie van het welbekende radioprogramma, keert terug met optredens in de lokale kerk.

“Het programma was voor ons een hele puzzel om te leggen. We blijven inzetten op te ontdekken bands en trekken ook de kaart van Belgische muziekgroepen. Zo kan je elke dag proeven van talent van eigen bodem. We vinden dat een belangrijk element van ons festival.”

Goeie ticketverkoop

Leffingeleuren kent een gratis festivalzone met onder meer foodtrucks, straattheater, kinderanimatie, dj’s en het eerder vermelde ‘Busker’-podium. Voor de optredens in zaal en café De Zwerver, Kapel en de kerk moet je een kaartje hebben. Tickets voor de vrijdag en de zondag kosten 30 euro, zaterdagtickets komen op 33 euro. Wie een heel weekend wil beleven betaalt 69 euro. “We verwachten tussen 10.000 en 12.000 bezoekers”, schat Lode Pauwels in.

“De ticketverkoop liep voorafgaand al zeer goed: we zitten netjes op schema.” Er is ook een festivalcamping aan 10 euro per dag of 20 euro voor een weekend.

(Timmy Van Assche)