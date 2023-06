Leffingeleuren maakt nieuwe reeks namen bekend

Het festival Leffingeleuren in Leffinge bij Middelkerke heeft een nieuwe reeks namen bekendgemaakt. Onder meer Dirk, Nusantara Beat, Paris Paloma en Humour staan op de affiche.

“We schaven gestaag verder aan de line-up van onze 46ste editie”, klinkt het bij de organisatie van Leffineleuren. Dirk. (BE), Pigs pigs pigs pigs pigs pigs pigs (UK), Nusantara beat (NL), The psychotic monks (FR), Paris paloma (UK), Ão (BE), Cavolo nero (NL) en Humour (UK) werden toegevoegd aan de affiche.

Eerder werden de Britse bands King Hannah, Hotel lux, Bar Italia en Deadletter bekendgemaakt. Ook Runnner, The Muckers en Macie Stewart uit de Verenigde Staten en de Australische artiesten Sunfruits, Aborted Tortoise en Ghoulies zullen er optreden. Peuk en Bolis Pupul uit België, de Malinese Tamikrest, MC Yallah uit Kenia en Tramhuis uit Nederland behoren ook tot de line-up van Leffingeleuren.

Gevarieerde keuze

De 46ste editie van Leffingeleuren vindt plaats op 15, 16 en 17 september, op de markt, in Zaal en Café De Zwerver en in en rond de kerk van Leffinge. Met concerten, dj’s, animatie en een gevarieerde keuze aan lekker eten en diverse bars. “Zoals zovelen met ons kijken wij al hard uit naar het einde van die veel te lange, bloedhete en terminaal saaie zomer. Een heugelijk, jaarlijks terugkerend moment dat al bijna een halve eeuw hand in hand gaat met het leukste feest aan de Belgische kust. Het kleinste onder de grote festivals. Dat walhalla van goeie smaak, waar ondergrondse muziek bovengronds komt en waar culthelden van morgen voor het voetlicht treden. Een driedaagse bijeenkomst van muziekfreaks en partypeople, mensen die houden van het goede leven en dat ene pintje teveel.”

Binnenkort worden meer namen bekendgemaakt. Tickets zijn vanaf vrijdag te koop via de website.