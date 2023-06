Leffingeleuren lost nieuwe reeks namen: ook Frankie Traandruppel en The Hickey Underworld maken hun opwachting

De totale lijst artiesten en groepen van Leffingeleuren staat nu op 30. De organisatie loste nog eens zeven nieuwe namen.

The Hickey Underworld, Johannes Is Zijn Naam, Chouk BWA & The Ångströmers, Taqbir, Lael Neale, Frankie Traandruppel en Kookaburra zijn de zeven nieuwe namen die Leffingeleuren aan de line-up toevoegde. Het totaal komt daarmee op 30.

“In deze reeks hebben we zowel artiesten uit eigen land als artiesten uit weinig voor de hand liggende landen”, zegt de organisatie.

Leffingeleuren 2023 vindt plaats van vrijdag 15 september tot en met zondag 17 september, op de markt, in Zaal en Café De Zwerver en in en rond de kerk van Leffinge. Met concerten, dj’s, animatie en zoals steeds een gevarieerde keuze aan lekker eten en diverse bars.

Tickets zijn te koop via www.leffingeleurenfestival.be.