Leffingeleuren lost eerste namen en start met verkoop Early Bird weekendtickets

Na de twee “Op En Tent”-edities in de corona-jaren ’20 en ’21 zijn we uitermate verheugd om terug te keren naar de formule die tussen 2015 en 2019 prachtige edities opleverde, met hoogtepunten als Idles, Amyl and the Sniffers, Thurston Moore Group, The Soft Moon, Charlotte Adigéry, Rolling Blackouts Coastal Fever, Squid….

Leffingeleuren 2022 vindt plaats van vrijdag 9 september tot en met zondag 11 september, op de markt, in Zaal en Café De Zwerver en in en rond de kerk van Leffinge. Met concerten, dj’s, animatie en traditioneel ook een gevarieerde keuze aan lekker eten en diverse bars.

Als ontdekkingsfestival houden wij eraan om bands te programmeren die niet overal te zien zijn. De eerste reeks beantwoordt alvast volledig aan de verwachtingen:

Protomartyr, hailing from Detroit, één van Pitchfork’s favoriete postpunk bands

Cola, ontstaan uit de assen van Ought, brengen in mei hun debuutplaat uit

Lebanon Hanover, het Duits-Brits duo dat al enige jaren furore maakt in new wave/darkwave land

Meridian Brothers, Colombia’s beste exportproduct

Clamm, 4 jaar na Amyl and the Sniffers een nieuwe Australische punksensatie op ons podium

Donderdag 14 April om 10u00 start de verkoop van de Early Bird weekend tickets. Die kosten 59 euro, alle transactie-kosten zijn inbegrepen.

Meer namen volgen nog.

www.leffingeleurenfestival.be