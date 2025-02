Leerlingen van het Jeugd Muziek Atelier geven het beste van hunzelf tijdens het Krokusconcert

Het is weer zo ver, leerkrachten en leerlingen van het Jeugd Muziek Atelier stellen hun jaarlijks concert voor. Het Krokusconcert vindt plaats woensdag 26 februari om 19 uur in het ‘Verzonken Kasteel’ in Arhus. “Studenten willen eens laten zien wat ze geleerd hebben en wat ze kunnen”, zegt Frank Duyvejonck, pedagogisch verantwoordelijke van het Jeugd Muziek Atelier (JMA) Roeselare.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Jeugd Muziek Atelier Roeselare een toonmoment. Het Krokusconcert vindt woensdag 26 februari om 19 uur plaats in het ‘Verzonken Kasteel’ in de bibliotheek Arhus. De toegang tot het concert is gratis en duurt een anderhalf uur.

Het jaarlijks toonmoment krijgt elk jaar een andere naam. Dit jaar werd er gekozen voor het Krokusconcert. Vorig jaar werd er gekozen voor het Lenteconcert. In 2023 vond de eerste editie in Arhus plaats en werd er gekozen voor de naam het Rodenbachconcert. “Toen stond het concert in thema van de Roeselaarse dichter en schrijver Albrecht Rodenbach”, zegt Frank.

Frank Duyvejonck is al 27 jaar betrokken bij het Jeugd Muziek Atelier Roeselare. Naast pedagogisch verantwoordelijke, is hij ook leerkracht gitaar. “Ik speel graag Spaanse muziek zoals Flamenco maar ook Latijns-Amerikaanse muziek”, zegt Frank.

Van fluit tot sax

Frank speelt tijdens het concert een solonummer maar speelt ook samen met een groep van zes gitaristen. Ook de leerkrachten fluit en klarinet musiceren met hun studenten. Onder leiding van Geert Casteleyn brengen twaalf klarinettisten Libertango van de Argentijnse componist Astor Piazzollo.

In 2025 telt het JMA Roeselare 120 leerlingen. Vijf jaar geleden waren dat 200 leerlingen maar door COVID-19 is het leerlingenaantal gezakt. Dit jaar nemen er 25 studenten fluit, gitaar, klarinet en saxofoon deel aan het Krokusconcert. De jongste deelnemer is negen jaar en de oudste is een veertiger.

Elk jaar kijken studenten uit naar het toonmoment. “Studenten vragen dan weleens aan mij wanneer er nog eens een toonmoment is”, vertelt Frank. Het Krokusconcert is het perfecte moment om te tonen aan ouders en familie wat ze kunnen. “De studenten worden zo goed mogelijk voorbereid zodat ze zelfzeker hun repertoire kunnen spelen”, zegt Frank.

Het repertoire is heel gevarieerd. De nummers worden in samenspraak met de leerkracht vastgelegd. Een aantal nummers komen elk jaar terug. Een bekend voorbeeld daarvan bij gitaarstudenten is ‘The Lion Sleeps Tonight’.