Leerlingen Koninklijk Werk IBIS uit Bredene brengen muzikaal vuurwerk tijdens Week van de Belgische Muziek

Met een opgewekte mix van drie Belgische popliedjes, nemen de leerlingen van het Koninklijk Werk IBIS uit Bredene deel aan de Week van de Belgische muziek. Tussen 30 januari tot 5 februari gaat het nationale feest van de muziek van eigen land opnieuw van start.

De oproep van de organisatie om hieraan massaal deel te nemen bleef bij het Koninklijk Werk IBIS niet onopgemerkt. Een groep leerlingen vormden voor deze gelegenheid een hip en enthousiast jongerenkoor. Het bestaat uit een twintigtal leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar en het eerste en tweede middelbaar. Ze hadden vijf keer een half uur binnen een periode van twee weken om zich een aantal liedjes eigen te maken. Onder leiding van een koordirigente oefenden ze om hun stem krachtig te gebruiken en leerden ze bovendien wat bijhorende moves aan. Ze brengen voor ons een mix van drie gekende Belgische popsongs: ‘Where are you now’ (Lost Frequencies), ‘Vuurwerk’ van Camille en Stromae’s ‘Alors on danse’.

Algemeen directeur ad interim Angélique Spegelaere: “Je positief inzetten en deelnemen aan verbindende initiatieven is voor onze leerlingen niet enkel een goed voornemen. Ze voegen de daad bij het woord en offeren daar zelfs een deel van hun eigen vrije tijd voor op. Als school zijn we daar bijzonder trots op!”

Van hun project wordt een filmpje gemaakt. Vanaf maandag 30 januari is dit te bekijken via de website ‘Week van de Belgische muziek’. “De deelname toont nog maar eens het engagement aan van onze jongeren. Ze nemen actief deel aan verschillende initiatieven en zetten zo tegelijk de eigen talenten in de kijker”, aldus schooldirecteur ad interim, Renke Huysmans.