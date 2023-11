Ledegemnaar en zanger Chris Brooker concerteert met The Flying Pickets in eigen gemeente

Op donderdag 23 november treedt de wereldbekende a-capellagroep The Flying Pickets op in De L!NK in Sint-Eloois-Winkel. Voor één van de zangers, Chris Brooker, wordt het een erg speciaal optreden voor eigen publiek. Chris woont in Rollegem-Kapelle en speelt dus een thuiswedstrijd. “Optreden voor een zaal waarin je meerdere mensen kent, zorgt toch altijd wat voor extra druk”, aldus de ervaren muzikant die binnenkort met The 80’s Band een nieuw project voorstelt.

CultuurWinkel Sint-Eloos-Winkel en de Gezinsbond Rollegem-Kapelle wisten met The Flying Pickets, onder andere gekend van de hit Only You, een muziekgroep van wereldformaat te strikken. De groep komt op donderdag 23 november optreden in De L!NK in Sint-Eloois-Winkel. Met dank aan Chris Brooker. Hij wist de andere bandleden te overtuigen voor een tweede optreden in ons land. “Op vrijdagavond treden we op in Brussel. Doordat we hier dan toch met de volledige band zijn, leek het wel leuk om ook in Sint-Eloois-Winkel het beste van onszelf te geven”, aldus de 57-jarige Brooker. Hij volgde zijn geliefde naar België en woont inmiddels al jarenlang in Rollegem-Kapelle. “Sowieso wordt dit optreden erg speciaal. Je kent mensen in het publiek en dan wil je toch nog altijd wat extra je best doen.”

Nieuw album

Brussel of Sint-Eloois-Winkel, het maakt niets uit voor Chris Brooker en de bands waarin hij speelt. “In Sint-Eloois-Winkel is er met De L!NK een erg goede zaal. De akoestiek is er fantastisch. We zijn dan ook erg blij dat we hier mogen optreden.” Het optreden start om 20 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via de bestuursleden van de Gezinsbond Rollegem-Kapelle en het bestuur van CultuurWinkel Sint-Eloois-Winkel.

Na een erg vreemde coronaperiode zonder optredens is Chris blij te zien dat hij zowel met The Flying Pickets als met Killer Queen terug op het podium kan staan. “Met The Flying Pickets zijn we vooral in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk erg populair. Volgend jaar brengen we met The Flying Pickets een nieuw album uit en zullen we ons ook extra richten op Oost-Europa. Ondertussen is ook Killer Queen erg gegroeid.” De band trad in de week van 1 november in Noorwegen op, maar wint vooral in de Verenigde Staten aan naambekendheid. “Vanuit mijn studio in Rollegem-Kapelle heb ik veel stemopnamewerk. Ik moet ook nog wat aan mijn vrouw denken en besloot daarom deze zomer om niet in Amerika op te treden. Een vervanger speelt daar dan de drums, bij de optredens in Europa speel ik wel nog met Killer Queen.”

Nieuw project The 80’s Band

Ondertussen is Chris Brooker nog volop bezig met andere projecten. Binnenkort stelt hij samen met vijf andere Belgische artiesten het nieuwe project ‘The 80’s Band’ voor. “Met de groep zullen we onder andere dance- en pophits uit de jaren 80 brengen. Whitney Houston, Depeche Mode, Madonna, … Met deze nieuwe band willen we in de toekomst op tal van evenementen, festivals en grote feesten voor ambiance zorgen. Muziek uit de jaren 80 is terug helemaal in; we zijn ervan overtuigd dat we met deze groep zowel in binnen- als buitenland ons werk zullen hebben. De zes bandleden hebben inmiddels heel wat muzikale ervaring en zijn niet van de minste.”

Bjorn Ampe uit Bavikhove en Tatiana Denil uit Aalst verzorgen de vocals. Hendrik Deneir aan keyboard, gitarist Elias Prieels en basgitarist Ruth Verhelst en Chris aan de drums vervolledigen de groep. “Er staan nog enkele repetities op de agenda. We hopen nog eind dit jaar klaar te zijn om op te treden.” De groep boeken kan nu al via chris@cbvoiceovers.com.