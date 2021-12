Leah Bien hoopt dat haar optredens tijdens feestdagen doorgaan: “Ik wil weer op het podium staan”

Vorig jaar zat in deze tijden ons land in een volledige lockdown door de coronapandemie. Niet alleen de horeca bleef dicht, ook artiesten moesten thuis de ‘stille’ periode meemaken, al was er voor de Roeselaarse zangeres Leah Bien wel een alternatief met livestream-optredens. Nu hoopt ze natuurlijk in het ‘echt’ terug op het podium te kunnen staan tijdens de feestdagen.

“Vorig jaar zijn we op 19 oktober in lockdown gegaan”, opent haar man en tevens vaste begeleider Jurne Verstraete. “We hadden toen net nog een druk weekend achter de rug in Rijkevorsel en Moerbrugge. We zijn echter niet bij de pakken blijven zitten en gestart met gratis livestreams van bij ons thuis. Dit kon doordat we hiervoor veel adverteerders vonden die ons initiatief genegen waren. Er volgden zelfs speciale kerst-en nieuwjaarspecials met collega-artiesten die toch zo’n 25.000 kijkers lokten per maand. Voor ons was dit als gezin een leuk extraatje naast de staatspremies. We hadden wel interactie met het publiek via de schermen, maar dat is niet hetzelfde als in het ‘echt’.”

Voor Leah Bien was 12 juni het signaal om er bijna weer dagelijks in te vliegen. “Die dag had ik een optreden bij collega Chris Reilhof in De Wante in Ingelmunster, erna was het echt een drukke zomer. We zijn er met ons gezinnetje enkel in augustus voor vijf dagen tussenuit geknipt. De optredens zijn daarna blijven lopen, en nu sta ik met de feestdagen weer op het podium. Op 24 december is dit in Kooigem op een kerstavond met verschillende artiesten, op oudejaarsavond sta ik in Daily World Kitchen in Sint-Eloois-Vijve. Ik hoop dat dit alles kan blijven doorgaan, want dergelijk werk ben ik gewoon tijdens die dagen. Moesten deze plannen in duigen vallen, dan overwegen we zeker weer livestream-optredens om in the picture te kunnen blijven.”

Zangmicrobe

Ondertussen is Leah al 12 jaar in ons land. “Bedoeling was toen ik vanuit mijn geboorteland Filipijnen naar hier kwam om een rustiger leven te gaan leiden zonder zingen. Op een privéfeestje is de microbe terug beginnen kriebelen, zelfs na de geboorte van ons zonen Xander en Andrew die ondertussen al twaalf jaar oud zijn.” (SB)